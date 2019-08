Storklubber står til at få klø

Slaget om fremtidens Champions League kan ende med at blive et slag i luften.

Det siger DBU’s formand Jesper Møller, som også sidder i UEFA’s magtfulde eksekutivkomité.

Ender planerne om at revolutionere Champions League fra 2024 i ingenting, vil det blive et stort nederlag for de største klubber i Europa.

Anført af Juventus-ejeren, Andrea Agnelli, har de ellers gjort et ihærdigt forsøg på endnu en gang at rage fordele til sig.

Blandt andet har de foreslået, at de største og rigeste klubber skulle være sikret faste pladser i Champion Leagues gruppespil, uanset hvordan de klarer sig i de nationale turneringer.

Men forslaget har mødt hård modstand fra mange af de mindre fodboldnationer, således også fra Danmark.

Her har FCK i samarbejde med Ajax Amsterdam og Celtic fra Skotland lavet et alternativt forslag. Her er det klubbens placering i de nationale ligaer sammenholdt med præstationerne i de europæiske turneringer gennem de seneste ti år, som er bestemmende for holdets indtræden i Champions League.

Enten i kvalifikationen eller direkte i gruppespillet. Her bliver der altså ikke delt fribilletter ud.

Artiklen fortsætter under billedet...

Juventuspræsidenten Andrea Agnelli til venstre og UEFA's præsident, Aleksander Ceferin, er hovedpersoner i spillet om Champions League. I øvrigt er Ceferin gudfar til Agnellis yngste barn. Foto: Ritzau Scanpix

Jesper Møller har tidligere taget afstand fra de store klubbers forslag. Det er ud fra tanken om, at de danske mestre til enhver tid skal have mulighed for at kvalificere sig til Champions Leagues gruppespil. Den drøm må ikke dø.

Til gengæld vil han endnu ikke kommentere udspillet fra FCK, som ellers er blevet godt modtaget hos Divisionsforeningen.

– Det er flot, at FCK har lavet udspillet, men jeg vil først diskutere det med min bestyrelse, inden jeg udtaler mig om det, siger Jesper Møller.

FCK er langtfra ene om at arbejde med planer for fremtidens Champions League.

Mange har lært af lektien fra 2016, hvor de store klubber på UEFA’s kongres i Athen kuppede en fornyelse igennem af Champions League.

Det betød at endnu flere penge gik til de rigeste klubber og til de fem største fodboldlande, som er garanteret faste pladser i gruppespillet.

Det samme var ved at ske i år. Andrea Agnelli, som også er præsident for ECA, sammenslutningen af europæiske klubber, havde en drøm om at tromle de største klubbers planer igennem allerede i dette efterår.

Der var planlagt et møde mellem UEFA, ECA og De Europæiske Ligaer 11. september i Schweiz.

Artiklen fortsætter under billedet...

Jesper Møller og DBU vil selv komme med et forslag til fremtidens Champions League. Foto: Lars Poulsen

Her skulle Jesper Møller som eksekutivkomitémedlem have deltaget, men i sidste uge aflyste UEFA-præsident Aleksander Ceferin pludselig mødet.

Det gjorde han på baggrund af de mange protester, og han tilføjede, at der under ingen omstændigheder vil blive truffet en afgørelse i år.

Til det siger Jesper Møller:

– Mange havde en forventning om, at det her ville gå hurtigt, men jeg er ikke sikker på, at der kommer til at ske nogen ændringer – heller ikke efter 2024. Ikke medmindre man finder et kompromisforslag.

Men for ikke igen at blive taget med bukserne nede vil også DBU udarbejde et forslag til en plan for fremtidens Champions League. Jesper Møller regner med at kunne præsentere et udspil i løbet af en måneds tid.

Ekstra Bladet erfarer fra anden side, at det i givet fald vil ske i samarbejde med Divisionsforeningen og med en række andre europæiske ligaer.

Målet er at samle mindst 28 lande bag forslaget, hvilket vil betyde en majoritet i UEFA.

Sker det, vil de store klubber for alvor være sat på plads.

Se også: Udfordrer UEFA: FCK laver ny CL-model

Se også: DBU-formand lurepasser: - Jeg vil ikke forholde mig til det

Se også: Dystre udsigter for Champions League