Stormen raser over guld-bejlerne

Det bliver den store sommeroprydning. FCK har en alt for stor og dyr trup. Der er for mange med alt for langt til spilletid. Det gælder specielt Bryan Oviedo, Marios Oikonomou samt lejesvendene Michael Lüftner og Guillermo Varela, der definitivt skal væk fra klubben.

Læg dertil, at dyrt indkøbte Mikkel Kaufmann ikke ligner en starter lige med det samme. Derfor kan salg eller lejeaftale blive aktuelt. Det kan også blive svært at slippe af med løntunge Kamil Wilczek, der ikke ser ud til at have permanent fremtid under Jess Thorup.

Groft sagt er der alt for meget dødvægt i den nuværende trup. Flere spillersalg kan forhåbentligt give penge til forstærkninger.

Så alvorligt er det: