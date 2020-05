Succestræner forlænger med dansk EM-modstander

Det bliver Roberto Martínez, der kommer til at stå i spidsen for det belgiske fodboldlandshold, der møder Danmark i den indledende pulje ved EM næste sommer.

Landstræner Martinez har forlænget sin aftale med Belgiens Fodboldforbund, så kontrakten nu løber til efter VM i 2022.

Den hidtidige aftale løb til og med det EM, der skulle have været spillet i år, men som nu er udsat til 2021. Her er Belgien i pulje med Danmark, Rusland og Finland.

- Med udsættelsen af EM kunne vi umuligt afslutte vores samarbejde allerede nu, siger Roberto Martínez i en pressemeddelelse.

- De næste to et halvt år bliver meget intense for vores landshold med EM, Nations League og VM-kvalifikationen og selve VM i Qatar.

- Jeg kan kun være glad og stolt over, at jeg kan fortsætte mit arbejde og forberede fremtiden for belgisk fodbold, lyder det fra træneren.

Spanskfødte Martínez afløste Marc Wilmots som belgisk landstræner i 2016 og førte to år senere sit hold til bronze ved VM i Rusland.

Forinden havde han skabt sig et solidt trænernavn i engelsk fodbold, hvor han stod i spidsen for Swansea, Wigan og Everton.

Han førte blandt andet Wigan til sejr i FA Cuppen i 2013. Her blev Manchester City overraskende slået i finalen på Wembley.