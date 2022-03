Succestræner går i krig: - De ville stoppe mig

I efteråret stod Yuriy Vernydub bag Sheriff Tiraspols overraskende sejre over Real Madrid og Shakhtar Donetsk i Champions League.

Nu har den ukrainske cheftræner forladt klubben og er draget til hjemlandet Ukraine for at deltage i kampen mod de russiske invasionsstyrker.

Det fortæller han til BBC.

- Folk tæt på mig forsøgte at stoppe mig. Min kone, mine børn, mine børnebørn. Jeg stod fast, og jeg takker min kone for at støtte mig.

- Hun kender min karakter, og hun ved, at når jeg træffer et valg, laver jeg det ikke om, siger Yuriy Vernydub, der som ung var gennem to års obligatorisk militærtræning.

Vernydub er ikke det eneste store ukrainske sportsnavn, der er gået i krig. Du kan læse hvilke andre, der også er trukket i kamptøjet i artiklen herunder:

56-årige Vernydub må ikke afsløre noget om sin rolle hos de ukrainske tropper. Da han blev interviewet af BBC, var han efter eget udsagn cirka 120 kilometer fra de hårdeste kampe.

- Men jeg har truffet min beslutning, så alt er okay. Jeg er ikke bange, siger Vernydub.

Under Vernydubs ledelse eliminerede Sheriff Tiraspol i sommer både Dinamo Zagreb og Røde Stjerne Beograd på vej til et overraskende gruppespil i Champions League.

Her blev Shakhtar Donetsk slået på hjemmebane, og i slutningen af september hentede holdet en sensationel 2-1-sejr over Real Madrid på Santiago Bernabeu.

Sheriff blev nummer tre i gruppen og kvalificerede sig til slutspillet i Europa League, hvor holdet efter 0-2 ude og 2-0 hjemme for godt en uge siden røg ud til portugisiske Braga efter en straffesparkskonkurrence.

Lørdag morgen drog Vernydub mod Ukraine.

- Jeg tænker stadig på fodbold hele tiden. Fodbold er mit liv. Jeg startede som barn, blev professionel spiller og siden træner. Jeg er sikker på, at jeg fortsætter som træner, og at jeg kommer til at vinde trofæer.

- Jeg håber ikke, at krigen tager for lang tid. Vi vinder, og jeg tager tilbage til mit elskede arbejde, siger Vernydub.

Flere af de største ukrainske sportsnavne har ligesom Sheriff-træneren meldt sig under de ukrainske faner.

Det gælder blandt andre de tidligere stjerneboksere Vitali og Wladimir Klitschko, den tidligere tennisspiller Sergiy Stakhovsky og den tidligere ukrainske fodboldlandsholdsspiller Oleh Luzhnyi.