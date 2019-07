Superliga-bomber vil væk: - En spændende klub

Hobro tygger på OB-tilbud på 2,75 mio. kr. for Pål Alexander Kirkevold

OB tænker stort i bestræbelserne på at finde en afløser for Rasmus Festersen i frontkæden.

Ekstra Bladet erfarer, at fynboerne har indstillet sigtekornet på Superligaens mest scorende spiller forrige sæson.

Cheftræner Jakob Michelsen er vild efter at gøre norske Pål Alexander Kirkevold til Bashkim Kadriis legekammerat i offensiven.

Fynboerne har allerede lanceret et bud på 2,75 mio. kr., som Hobro tygger på i disse dage.

De overvejelser bliver nu fulgt på vej af spilleren selv, der ikke lægger skjul på, at mulighederne i Ådalen lokker.

- OB er en spændende klub, som jeg sagtens kunne se mig selv i, skriver han i en sms til Ekstra Bladet.

- Om det så sker er op til de to klubber, tilføjer han.

Bashkim Kadrii skal have en ny legekammerat i front. Foto: Jens Dresling

Ordene lægger ekstra pres på Hobro i forhandlingerne. Klubbens økonomi er hårdt presset af den dyre aftale med Pål Alexander Kirkevold, der blev indgået for halvandet år siden.

Nordmanden var brandvarm og bombede kasser ind på stribe, da han i slutningen af 2017 skrev under på en lukrativ aftale frem til udgangen af 2021. Aftalen betyder, at nordmandens løncheck æder mere end 20 procent af lavlønnernes samlede spillerbudget på et år.

Aftalen blev lavet med henblik på et spillersalg sidste sommer, men det satte en skade en stopper for. Pål Alexander Kirkevold er derfor stadig i Hobro, hvor han er en skattet del af truppen, men en kilde til grå hår ved bogholderen.

OB håber på at kunne udnytte situationen til at sammensætte en frontlinje, der vil sprede skræk i Superligaen.

Jakob Michelsen har siden sin tiltræden i OB set med kritiske briller på klubbens angribere, og han agerede på det, da Bashkim Kadrii blev hentet fra FCK på transfervinduets sidste dag sidste sommer.

Rasmus Festersens aftale med OB er netop udløbet, mens Nicklas Helenius er på vej ind i det sidste år af sin aftale. Derfor skal OB handle nu for at være på forkant.

Hobro oplever stor interesse for sine offensive kræfter, og klubben har tidligere afvist bud på både Edgar Babayan og Emmanuel Sabbi denne sommer.

