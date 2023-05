Superliga-boss afslører: Planlægger stort sommersalg

- Ja, det er det.

Så kort svarede sportsdirektøren i Randers FC, Søren Pedersen, da han mandag aften efter 0-2-nederlaget mod Viborg blev adspurgt, om det er planen at sælge Lasse Berg Johnsen til sommer.

Den 23-årige nordmand har tre sæsoner i træk imponeret på Randers-midtbanen, og det er ifølge Søren Pedersen ikke gået ubemærket hen.

- Som det ser ud lige nu, så er det jo oplagt, at han skal videre her til sommer. Lasse har spillet en rigtig, rigtig fin sæson igen.

- Han har præsteret på meget højt niveau, så der er mange klubber, der er interesserede, siger Søren Pedersen.

Den defensive midtbanespiller kom til Randers i januar 2021 og har siden da været fast mand i startopstillingen.

I denne sæson har han endda fået fuld tid i samtlige kampe, Randers har spillet.

Nordmanden har tidligere været rygtet til FC København og FC Midtjylland, samt fortalt åbent om sine ambitioner om på sigt at prøve kræfter med en af de fem bedste fodboldligaer i Europa.

Der er dog ikke nogle konkrete tilbud på Søren Pedersens skrivebord endnu.

- Det er ikke sådan, at jeg har et tilbud liggende på bordet, men der er da interesserede klubber, og så må vi se på, hvor konkret det bliver, og hvor hurtigt det bliver, siger sportsdirektøren.

Søren Pedersen er ikke ene om at synes, at Berg Johnsen har været en enormt vigtig spiller for Randers.

Randers-cheftræner Rasmus Bertelsen har ligeledes været glad for midtbanespilleren, men han erkender også, at klubben har svært ved at holde på spillere som ham.

- Det ville være et stort tab, hvis han skifter. Han har været en god spiller for os i alle de år, han har været her. Han binder mange ting sammen.

- Men Randers er også en klub, hvor vi skal leve af at finde nogle spillere og gøre dem en lille smule bedre, end de var i forvejen, og så skubbe dem videre. Det er en del af præmissen, siger Rasmus Bertelsen.

Selv om hverken Søren Pedersen eller Rasmus Bertelsen sætter et prisskilt på den 23-årige nordmand, så bliver der fra Rasmus Bertelsens side ikke lagt skjul på, at prisen spiller en rolle.

- Kan vi få et godt beløb for ham, så skal han selvfølgelig videre, afslutter den 39-årige Randers-træner.