Superliga-klub på rov hos rival

OB har åbenbart ikke tænkt sig at bruge tiden omkring nytår på at drikke champagne.

Fynboerne hentede lige inden nytårsaften Aron Thrándarson, lavede aftale med hurtige Mikkel Hyllegaard og udpegede Michael Hemmingsen til ny sportschef.

Og Hemmingsen er hurtigt i sving efter sin tiltrædelse.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har den nye stærke mand i Ådalen efter nytår været i dialog med SønderjyskEs aggressive hollandske angriber Mart Lieder.

Hollænderen kom til Danmark forrige sommer, hvor han indgik en to-årig aftale med Haderslev-klubben.

Kærester og topklasse: Drømme-duoen har indtaget Danmark

Siden har Mart Lieder vist sig som en pågående type, der dog har visse udfordringer med skarpheden foran kassen. Det er blevet til alt for få mål. Hans næse for chancerne kan ikke anfægtes, og det er har længe været oplevelsen, at får Mart Lieder først indstillet sigtekornet rigtig, kan han blive en rigtig giftig angriber.

Det bliver ikke SønderjyskE, der kommer til at nyde godt af forløsningen, hvis den kommer.

OB er på nippet til at indgå en aftale frem til sommeren 2022 med Mart Lieder, som træder i kraft, når hollænderens aftale med SønderjyskE udløber til sommer. Dermed ser Mart Lieder ud til at blive afløseren for Anders K. Jacobsen.

Dermed efterlader OB-træner Jakob Michelsen sin gamle klub med noget af et hovedbrud før forårets giftige kulmination på Superligaen. Mart Lieder har været fast førstevalg i front for SønderjyskE i efteråret, hvor det er blevet til seks mål i 20 kampe.

SønderjyskE balancerer på kanten af den giftige nedrykningszone som nummer 11 efter en skuffende afslutning. Tre hold rykker ud efter sæsonen, hvor Superligaen reduceres til 12 hold. SønderjyskE skal finde ud af om de tør løbe an på en angriber, der har sin fremtid andetsteds.

Efter Jon Dahl-stop: Hareide skal træffe stor beslutning

Se også: Superliga-klub mister profil før tid

Se også: VAR i Superligaen kan blive udsat

Se også: Kan du kende ham: Seksdobbelt Superliga-vinder sælger nytårskrudt