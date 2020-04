Superligalegende siger stop: Lysten er der ikke mere

Den tidligere landsholdsspiller og FCM-anfører Jakob Poulsen har besluttet sig for at stoppe karrieren

Jakob Poulsen har truffet en beslutning. Og beslutningen er at stoppe som fodboldspiller.

Det fortæller han til Eurosport-programmet 'Mens vi venter'.

- Det var allerede inde i overvejelserne, da jeg røg ud i kulden i FC Midtjylland. Men da jeg hen over jul og nytår følte jeg, at jeg ikke havde lysten på samme måde mere

- Fysisk kan jeg godt klare mig, og jeg er ikke ramt af skader hele tiden, men mentalt kunne jeg mærke, at nu lakkede det mod enden, og så ville jeg hellere selv sige stop, siger Jakob Poulsen.

36-årige Poulsen spiller for tiden i australske Melbourne Victory FC. Eller 'spiller' er en stramning, for som de fleste andre fodboldligaer verden over, er han også bremset af coronavirussen.

Han har kontraktudløb til sommer, men han ved endnu ikke, hvorda de manglende kampe skal afvikles - eller om de skal. I så fald har han spillet sin sidste fodboldkamp på topplan.

Her har han repræsenteret Esbjerg, AGF og FC Midtjylland hjemme i Danmark, mens det internationalt blev til ophold i hollandske Heerenveen og Monaco og senest altså Melbourne Victory.

Han opnåede også 35 landskampe for Danmark, senest i 2015. Det er blevet til to mål i nationaltrøjen, hvor det første var et vigtigt mål i 1-0-sejren over Sverige i VM-kvalifikationen i 2009.