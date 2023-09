Svensk fodboldsspiller kidnappet: Nu taler han ud

Abdullah Talal Hameed havde netop fået en frisk mulighed for at genstarte sin fodboldkarriere hos kroatiske HNK Gorica, da han blev kidnappet, truet på livet og udsultet kort før starten i klubben

Han var halvt ude af døren, da han skulle skynde sig tilbage til Kroatien for at træne med i sin nye klub HNK Gorica.

Indtil da havde fodboldkarrieren ikke været en dans på roser. Den 27-årige Abdullah Talal Hameed er blevet kast frem og tilbage af 14 hold siden 2013.

Så skftet til HNK Gorica var et frisk pust på fodboldtilværelsen for den svenske kantspiller. Men drømmen vendte sig til at mareridt, da Hammed - ved en smuttur tilbage til sin gamle lejlighed i Budapest for to uger siden - blev truet på tomandshånd af en 'stor mand' med et våben, og derfra bortført fra lejligheden af manden og hans kompagnon, der førte ham væk i en bil.

Det fortæller den 27-årige fodboldspiller til det svenske medie Aftonbladet.

En oplevelse der stadig sidder i HNK Gorica-spilleren.

Annonce:

- Om jeg er klar til at gå tilbage til fodbold? Nok ikke. Har jeg noget andet valg? Nok ikke. Er der noget, der kan aflaste mine tanker? Måske fodbolden. Det er kun, når jeg er på banen, at jeg føler, jeg kan slukke for tankerne, udtaler han til Aftonbladet.

- Jeg har fået stærk sovemedicin udskrevet af lægen. Jeg tog en i går, som hjalp mig med at falde i søvn, men så kommer drømmene tilbage. Og jeg plejede at spise seks måltider om dagen, men det er stadig svært at få noget ind, siger han.

Ingen seng, intet toilet

Bortførerne førte Abdullah Talal Hameed ind på et tomt og mørkt værelse.

Der er ingen seng eller toilet. Men kidnapperne forsikrer Hameed om, at det slet ikke er et problem. For han skal hverken forvente mad eller vand.

Abdullah Talal Hameed bliver dog løsladt efter fire dage - og syv kilo lettere skynder han sig til den nærmeste politistation.

Den 27-årige fodboldspiller er dog lidt forbeholden i sine udtalelser, om hvorfor han blev kidnappet og af hvem overfor Aftonbladet. Det skyldes, at der er en efterforskning i gang, så han må ikke gå i detaljer, der kan forstyrre politiets arbejde.