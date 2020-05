Svensk idræt kan starte igen efter coronapause

Fodbolden og flere andre idrætsgrene kan starte igen om to uger i Sverige efter en længere pause som følge af coronakrisen.

Det oplyser den svenske regering fredag.

- Fra 14. juni er al sport uden tilskuere tilladt.

- Det gælder alle sportsgrene på alle niveauer, både for kvinder og mænd, under forudsætning af, at det foregår udendørs, skriver regeringen i en pressemeddelelse.

I Sverige er der et forsamlingsforbud, så man maksimalt kan samles 50 personer. Forbuddet skal fortsat overholdes.

Fredagens udmelding fra regeringen betyder, at den bedste svenske fodboldrække på herresiden, Allsvenskan, kan starte fra midten af juni.

I Danmark blev Superligaen allerede genstartet torsdag aften, da AGF spillede 1-1 mod Randers FC.

I Norge starter landets bedste fodboldrække 16. juni.