Svimlende summer: Neymars voldsomme gæld

Den brasilianske stjerne Neymar Jr. har fået noget af en møgsag på nakken.

Ifølge nyhedsbureauet AFP står Neymar på en liste, der er offentliggjort af de spanske skattemyndigheder. Ved brasilianerens navn står der, at han har en skattegæld på 34,6 millioner euro (257 millioner kroner) fra hans tid i FC Barcelona, som han spillede for fra 2013 til 2017.

Den enorme gæld skyldes, at 28-årige Neymar modtog en bonus i forbindelse med en kontraktforlængelse med den spanske storklub i oktober 2016.

Ikke længe efter forlængelsen skiftede han til franske Pars Saint-Germain i en rekordstor handel på 1,6 milliarder kroner.

Neymar har haft en retssag kørende med FC Barcelona, hvor brasilianeren mente, at klubben skyldte ham 43,6 millioner euro (325 millioner kroner) som loyalitets- og underskriftsbonus, da han underskrev kontraktforlængelsen.

Afgørelsen faldt i juni, hvor han ikke fik medhold i retten og blev beordret at tilbagebetale omkring syv millioner euro (50 millioner kroner) til sin tidligere klub.

Det vides ikke, hvordan dommen kommer til at påvirke Neymars skattegæld.

Neymar topper, ifølge AFP, listen som den der skylder mest til det spanske skattevæsen. Der har gået rygter om, at han var kommet i unåde hos skattemyndighederne, men det er altså første gang, det bliver bekræftet, at brasilianeren skylder en god pose penge i Spanien.

Artiklen fortsætter under billedet:

Alvaro Gonzalez og Neymar havde et sammenstød, der endte med at brasilianeren blev smidt ud af kampen, som Marseilles vandt 1-0. Foto: Gonzalo Fuentes/Ritzau Scanpix

Neymar med voldsomme beskyldninger efter skandale

Skandaløse scener i PSG-nederlag

Samtidig har AFP spurgt myndighederne i Spanien, om gælden kan føres tilbage til 2013, hvor FC Barcelona købte Neymar i brasilianske Santos. Det er de endnu ikke vendt tilbage på.

Flere store stjerner har været i karambolage med de spanske skattemyndigheder. Både Lionel Messi og Cristiano Ronaldo har tidligere haft nogle dumme sager, hvor de har haft en stor skattegæld i Spanien.

Turbolent start på sæsonen

Udover nu at være blevet ramt af en skattesag har Neymar haft en noget turbolent start på sæsonen med Paris Saint-Germain i den franske Ligue 1.

Han missede sæsonens første kamp, da han var blevet smittet med coronavirus. I sit comeback fik han rødt kort efter at have slået Marseille-forsvaren Alvaro i hovedet.

Efter kampen beskyldte han Alvaro for racisme, men det ændrede ikke på, at han efterfølgende fik to spilledages karantæne for episoden.

Fredag scorede han to mål i sin tredje kamp i sæsonen, da Paris Saint-Germain slog SCO Angers med hele 6-1.

Paris Saint-Germain ligger nummer to i den franske liga, men kan ende med at ryge længere ned i tabellen, da de har spillet en kamp mere end mange af ligaens andre hold.

Modtager dødstrusler fra hele verden

Nu drømmer de stort i Brøndby

Nu er Braithwaites fremtid afgjort

Håbløst drop eller gude-detalje?