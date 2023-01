Sviner United-stjerne efter vildt drop

United-målmand David de Gea lignede igen Bambi på glatis, da han var skyld i udligningen efter en kæmpe brøler.

Manchester United var godt på vej mod at sende Everton ud af FA Cuppen fredag aften, men et overraskende målmandsdrop lukkede 'The Blues' ind i kampen, da de kunne udligne til 1-1 efter en kæmpe fejl af United-målmanden.

Det fik den tidligere United-spiller Roy Keane til at tilsvine de Gea i TV-studiet i halvlegen.

- Det ligner, at han har fået et par drinks. Det er næsten som om, at målmanden er blevet udvist, og en markspiller er blevet sendt ind på målet. Han aner ikke, hvad han skal gøre. Det er en frygtelig fejl, fastslog fodboldeksperten ifølge Daily Mail.

David de Gea kunne ånde lettet op efter kampen, som United vandt med 3-1. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

'Jeg kan ikke tro det'

Fejlen opstod, da den spanske målvogter på akavet vis forsøgte at blokere målet, hvilket resulterede i, at bolden trillede lige mellem benene på De Gea, så Conor Coady nemt kunne prikke bolden i mål.

Keanes kommentator-kollegaer lagde heller ikke fingre imellem i deres vurdering af de Gea.

- Jeg kan ikke tro, hvad jeg lige har set. Han er en af de bedste målmænd i verden, men i den anledning skal han bare tage handskerne på. Hvad går der gennem hans hoved? sagde Lee Dixon.

Her går det galt for David de Gea. Screendump: Viaplay

Ikke første gang

På trods af fejlen endte kampen 3-1 til Manchester United.

Det er ikke første gang, at Roy Keane lufter sin utilfredshed med de Gea.

- Jeg bliver sindssyg af den her målmand, sagde han til Sky Sports efter Premier League-kampen mellem Manchester United og Tottenham i juni 2020.