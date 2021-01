Syv børn med fire kvinder: Nu er han single

Det er ikke mange, der kan prale af at have syv børn i en alder af 33 år, men det kan den hollandske fodboldspiller Royston Drenthe.

I et interview med den spanske radio, Radio Marca, åbner han op for en interessant snak om sit privaltliv.

- Jeg har syv børn med fire forskellige kvinder, og nu er jeg single, siger Royston Drenthe.

Han har bestemt ikke spildt tiden, og med syv børn må der være nok at se til på hjemmefronten. Men nu har han fundet fodboldstøvlerne frem og er klar til at give fodboldkarrieren endnu en chance.

Fodbold frem for alt

Royston Drenthes karriere fulgte ikke den vej, mange forventede, da han tilbage i 2007 underskrev for mægtige Real Madrid.

Den 33-årige hollænder har senest repræsenteret Kozakken Boys i Hollands tredjebedste række, og i december forlød det, at han havde valgt at indstille sin aktive karriere - i øvrigt i kølvandet på en personlig konkurs.

Den personlige konkurs kom kort tid efter, Royston Drenthe besluttede sig for at gribe mikrofonen og starte en karriere som rapper.

Men nu er der godt nyt for de fodboldinteresserede. Den hollandske kantspiller skriver nu kontrakt med spanske Racing Murcia, der spiller i fjerde division.

Det skriver det spanske medie Marca.

I et interview med Radio Marca fortæller Royston Drenthe, at han på nuværende tidspunkt ikke er i form og er nødt til at tabe tre kilo, før han starter på banen.

- Fra på mandag går jeg på diæt. Jeg har altid spist meget, mine tanter laver meget godt mad, siger Royston Drenthe til Radio Marca.

- Jeg vil vise, at jeg ikke er her for sjov. Jeg vil gerne vise folk, hvad jeg er i stand til i slutningen af denne sæson og se, hvad min krop kan klare.

I interviewet talte han om sin tid hos Real Madrid og insisterede på, at hans festdage er talt.

- Jeg har mange gode minder. Byen er som mit hjem, sagde han om den spanske hovedstad.

Fra 2007 til 2012 nåede han at spille for Real Madrid sammen med stjerner som Cristiano Ronaldo, Kaká og Ruud van Nistelrooy.

