Tårevædet Mourinho efter sejr: Vi vandt som en familie

Roma-træner José Mourinho er lykkelig og rørt over at være i finalen i Conference League.

Det siger portugiseren, der brød ud i tårer på sidelinjen, efter at holdet torsdag aften sendte Leicester og danske Kasper Schmeichel ud i semifinalen med en 1-0-sejr.

For selv om det måske ikke er den største finale, Mourinho har nået i sin glorværdige karriere, så er den lige så vigtig som alle de andre, understreger han.

- Jeg er meget rørt. Dette er vores Champions League.

- Vi spillede en fantastisk kamp. Spillerne er alletiders, og de fortjener at stå i denne finale. På 180 minutter skulle vores målmand kun lave to redninger.

- Det var en familie, der vandt sammen, både på banen og på lægterne. Det er vores største styrke, og nu vil vi også vinde finalen, siger Mourinho ifølge uefa.com.

Den portugisiske stjernetræner kom til Roma før starten på denne sæson efter et fejlslagent ophold i Tottenham, hvor han blev fyret.

Det var første gang siden 2002, at Mourinho forlod en klub uden at have vundet et trofæ, men nu har han altså chancen igen.

Selv lægger Mourinho da heller ikke skjul, at han nyder livet hos sin nye italienske arbejdsgiver.

- Når du arbejder i Rom, så lever og ånder du for Rom og for denne klub. Da jeg underskrev (min kontrakt, red.), kunne jeg mærke, at dette var en kæmpe klub, der dog ikke har mange titler eller været i mange finaler.

- Men det er lykkedes os at samle et udmærket hold, der er vokset skridt for skridt, og som nu har slået et Premier League-hold, der er fra en helt anden dimension, siger portugiseren ifølge uefa.com.

Roma og Mourinho skal i finalen op imod hollandske Feyenoord. Kampen spilles 25. maj på Arena Kombëtare i Albaniens hovedstad, Tirana.

Årets udgave af Conference League er den første nogensinde. Det er den tredjestørste europæiske turnering efter Europa League og Champions League.