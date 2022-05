Tårevædet Mourinho: - Jeg bliver her

AS Romas portugisiske stjernetræner, José Mourinho, er meget rørt over, at det onsdag aften lykkedes klubben at skrive historie ved at vinde finalen i Conference League.

Det siger han til Sky Sports med tårerne trillende ned ad kinderne efter 1-0-sejren over Feyenoord.

- Jeg har været hos Roma i 11 måneder. Jeg vidste fra det øjeblik, jeg ankom, hvad den her klub betyder for fansene. De har ventet på et øjeblik som dette.

Artiklen fortsætter efter billedet...

José Mourinho i tårer under et hav af konfetti efter den historiske sejr i Conference League-finalen. Foto: Florion Goga/Ritzau Scanpix

Det er første gang, at AS Roma vinder en større europæisk turnering, og trofæet er holdets første, siden klubben vandt den italienske pokalturnering i 2008.

Med sejren bliver hovedstadsklubben desuden den første vinder nogensinde af Conference League.

- I aften var ikke bare en normal arbejdsdag. Det var historisk. Vi var ude på at skrive historie, og det lykkedes, siger Mourinho.

På det personlige plan er onsdagens triumf portugiserens femte europæiske titel. Han er den første træner i historien til at vinde alle UEFAs nuværende turneringer.

José Mourinho kunne ikke holde tårene tilbage efter Conference League-sejren onsdag aften. Foto: Marko Djurica

Oven på sejren bekræfter Mourinho, at han har tænkt sig at blive hos Roma i næste sæson, for at bygge videre på det solide arbejde han har udført for den italienske klub.

- Jeg bliver her. Det er der ingen tvivl om.

- Nu må vi se, hvad vores ejere, der er fantastiske mennesker, har af planer for næste sæson. Det her var historisk, men vi kan bygge et endnu mere specielt projekt.

- Først skal jeg dog på ferie, hvor jeg skal sidde på stranden og tænke over det hele for en stund, slutter en glad Mourinho.

Den portugisiske træner kom til AS Roma inden starten på denne sæson.

Han har tidligere vundet Champions League med Porto og Inter Milan samt Europa League med Manchester United.