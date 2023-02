Tæt på at gå galt: Arsenal sikrer dyrebare point i overtiden

Arsenal var på vej mod fjerde Premier League-kamp i træk uden sejr, men et drømmehug fra brasilianske Jorginho i overtiden gjorde en ende på den lille pointmæssige krise, førerholdet har været inde i.

Arsenal var bagud to gange i kampen ude mod Aston Villa, men kom tilbage begge gange og endte med en 4-2-sejr på to mål i tillægstiden.

Hjemmeholdet fik en drømmestart, da Ollie Watkins effektivt omsatte et kontraktangreb efter et boldtab højt på banen af Arsenal.

Det var en livlig start, hvor Arsenal straks satte tryk på offensivt for at få neutraliseret chokstarten.

Bukayo Saka bankede udligningen op i nettaget på en ripost efter et kvarter, men det så ud til at tage toppen af Arsenals intensitet og løbevillighed.

Philippe Coutinho fejrer scoringen til 2-1.

Efter en halv times spil blev det straffet af Aston Villa. Brasilianske Philippe Coutinho fik frit skud fra 13 meters afstand inde i feltet og lagde sikkert bolden ind.

Arsenals mesterskabsaspiranter er inde i sit største formdyk i sæsonen. I de seneste tre ligakampe er det blot blevet til et enkelt point, og Manchester City er kommet på omgangshøjde pointmæssigt.

Sejrene kommer ikke let til London-klubben for tiden, og lørdagens tur til Birmingham var ingen undtagelse.

Mikel Artetas mandskab kom dog ud med den nødvendige energi efter pausen. Aston Villa blev trykket i bund, og Arsenal blev mere og mere nærgående.

Udbyttet kom efter en times spil, da en hjørnesparks kombination satte Oleksandr Zinchenko op til skud lidt uden for feltet. Ukrainerens svirp med venstreskøjten sendte bolden ind fladt ved nærmest stolpe.

Martin Ødegaard burde med et kvarter igen have sørget for føringen, men uvant for den stærke tekniker sparkede han forbi helt fri omkring straffesparkspletten.

Brasilianske Gabriel Martinelli afgjorde kampen til slutresultaten 4-2 dybt inde i overtiden.

Aston Villa var fortsat farlig på kontra, og Leon Bailey ramte overliggeren små ti minutter før tid. Det skulle vise sig, at opstanderen var på Arsenals side lørdag.

Et par minutter inde i overtiden hamrede Jorginho et kanonskud afsted mod Villas mål. Det tog undersiden af overliggeren og sprang herefter ned i ryggen på Villa-keeper Emiliano Martínez, inden bolden gik i kassen.

En kæmpe forløsning for Arsenal, der med sejren rykker tre point foran Manchester City efter 23 spillerunder.

Et par minutter senere havde Aston Villa sendt hele kavaleriet frem i en satsning på et hjørnespark. Det blev straffet af Arsenal, som fik spillet hurtige Gabriel Martinelli alene igennem med et frit mål. Han lukkede festen til 4-2.