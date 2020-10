Taler om svær tid

Den danske fodboldspiller Daniel Wass har skudt penge i et nyt projekt, der skal matche atleter, der søger råd og vejledning, med mentorer.

En investering han har lavet, fordi han selv har stået i en situation, hvor en mentor har været afgørende for hans karriere.

Det fortæller han i et interview med Forbes.

Det var specielt, da han forlod Brøndby i en alder af 21 år til fordel for portugisiske Benfica, der straks lejede ham ud til Evian i Frankrig.

Pludselig befandt han sig i et nyt land, hvor der blev talt et sprog, han ikke forstod.

Daniel Wass var heldig med, at Christian Poulsen også spillede i den franske klub, og med sine 94 landskampe og ophold i flere storklubber i Europa tog han den, på det tidspunkt, unge landsmand under sine vinger.

- Jeg boede næsten ved ham. Selv med min kone og barn. Vi tog hjem til ham hver dag for at spise. Christian var ældre end mig og havde prøvet så meget mere i sin karriere. Han gav mig så mange råd fra hans eget liv, siger Daniel Wass til Forbes.

Artiklen fortsætter under billedet:

Udover Christian Poulsen og Daniel Wass så spillede målmanden Stephan Andersen også i franske Evian. Foto: Laurent Cipriani/AP

Den nuværende Valencia-spiller fortæller, at han ikke følte sig alene på noget tidspunkt, fordi han vidste, at han havde Christian Poulsen Vejledningen udviklede ham og har været med til at gøre ham til den spiller, han er i dag.

Efter ti år i udlandet vil han nu være med til at dele de erfaringer, han har fået, og det er derfor, han har valgt at smide penge i projektet.

- Giv den viden du har til andre i stedet for at holde den for dig selv. Jeg vil elske, hvis en lille fyr har mig som idol, og han har mulighed for at tale med mig og få råd. At give noget tilbage og hjælpe andre er et stort mål i livet, siger 31-årige Wass.

InchByInch bliver en platform, hvor atleter gennem videoopkald eksempelvis kan tale om skader, mentalt helbred og det at komme til et nyt land uden nogle sociale eller familiære relationer.

Daniel Wass' tidligere holdkammerat i Brøndby Anders Randrup er en af tre danskere, der står bag app'en. Den vil blive lanceret i Skandinavien næste sommer, men planen er at udvide til blandt andet England og Tyskland.

