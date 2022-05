Tam sæsonafslutning før CL-finale

Real Madrid afsluttede fredag sin sæson i La Liga med en halvtam 0-0-affære hjemme mod Betis.

Efter flere kampe med en del reserver, efter at mesterskabet var matematisk sikret, stillede cheftræner Carlo Ancelotti op med tæt på stærkeste opstilling.

Men det gav hverken mål eller sprudlende spil forud for Champions League-finalen mod Liverpool om otte dage.

Karim Benzema havde to-tre store muligheder i opgøret, men den 34-årige franskmand fik ikke udbygget sin total. Han slutter sæsonen med 27 mål i 32 ligakampe, hvilket er hans bedste total i 13 sæsoner som Real Madrid-spiller.

Betis, der for en måned siden vandt sin første pokalfinale i 17 år, var især i første halvleg godt med i kampen, men i anden halvleg handlede det mest om at forsvare resultatet.

Med uafgjort sikrer Betis sig femtepladsen i La Liga, der færdigspilles søndag.

Carlo Ancelotti fik set 16 forskellige spillere i opgøret, men der er næppe mange af dem, der sikrede sig en startplads i Champions League-finalen på baggrund af indsatsen mod Betis.

Dertil var indsatsen trods et spille- og chancemæssigt overtag blodfattig og uimponerede.

Real Madrid møder op til stormødet med Liverpool med én sejr, to uafgjorte og et nederlag i La Liga, efter at mesterskabet og finalepladsen blev sikret.