Telefonen ringede konstant: Energien forsvandt til sidst

Karsten Aabrink kunne nemt have 15-20 opkald på en time, og så kørte han Europa tynd, når han skulle besøge de 40 spillere, hans firma på et tidspunkt repræsenterede i udlandet

Både telefon og bildæk blev slidt i bund i de år, Karsten Aabrink var spilleragent.

I Ekstra Bladets fodboldpodcast 'Agenterne' fortæller Aabrink om det hektiske liv, han i 2010 blev mæt i.

- Jeg var træt, lyder det fra Aabrink om forklaringen på hans stop i branchen.

- Efter 15 år med 200 overnatninger uden for hjemmet om året, og med to børn på otte og ti år, var jeg kommet til den beslutning, at nok var nok.

- Det var 15 fantastiske år, og jeg ville ikke have undværet et sekund af dem. Men jeg blev træt.

Som agent repræsenterede Aabrink spillere som David Nielsen, Thomas Gravesen og Niclas Jensen. Foto: Claus Bonnerup/Ritzau Scanpix

- Sov de mærkeligste steder

Karsten Aabrink startede i slut-90'erne som spilleragent efter en periode som administrerende direktør i FC København.

Dengang var der - i modsætning til de flere hundrede, der i dag er registreret hos DBU - ikke mange af hans slags.

Også arbejdet var anderledes, end Aabrink oplever agentbranchen i dag.

- Vi sad ikke hjemme ved skrivebordet og ventede på, at nogen ringede, lyder det fra i dag 65-årige Aabrink.

- Jeg kørte rundt i Europa og så træninger og mødte sportsdirektørerne og så, hvordan spillerne havde det.

- Så jeg havde nogle ture fire gange om året, hvor jeg kørte ned igennem Tyskland, videre ned igennem Holland, igennem Belgien, tog færgen over og kørte over den ene vej i England op til Skotland og så den anden vej ned, og så sluttede jeg som regel af igennem Tyskland igen.

- Vi havde jo 40 spillere i udlandet på et tidspunkt i otte forskellige lande, lyder det fra Aabrink i 'Agenterne'.

Sådan en tur kunne sagtens tage ham tre uger.

- Så jeg har sovet de mærkeligste steder. Jeg har sovet i bilen, jeg har sovet på herberg, jeg har sovet på luksushoteller, sovet hos spillerne.

Ny telefon hver femte måned

At Aabrink tilbragte meget tid på landevejen, betød dog ikke, at telefonen blev skånet.

- Jeg sled jo som regel i en telefon op på fire-fem måneder.

- Jeg havde vel i snit tit 15-20 opkald i timen.

- Har du et estimat af, hvor mange kontakter du havde i din telefonbog i den periode?

Nej, det havde jeg ikke, griner Aabrink.

I podcasten 'Agenterne' fortæller Aabrink om en sommer, han sjældent kommer til at glemme, da han og Kenneth Perez slæbte Ajax i retten for misligholdelse af Perez' kontrakt.

Lyt med i toppen af artiklen eller i din fortrukne podcastapp.

