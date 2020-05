Testet negativ mange gange: Nu er Makienok alligevel smittet

Den danske fodboldangriber Simon Makienok er en af tre Dynamo Dresden-spillere, der er testet positiv for coronavirus.

Angriberen fortalte selv om sin positive dopingprøve overfor sport1.de i weekenden.

- Efter at være blevet testet fem gange siden vi begyndte at træne igen, og hvor alle resultaterne var negative, fik jeg pludselig en test, der sagde, at jeg var testet positiv for COVID-19.

- Jeg har ingen symptomer. Intet, der indikerer, jeg er smittet. Ingenting. Jeg har truffet alle de forholdsregler, jeg kunne. Og det skete stadig, fortalte Makienok lørdag aften.

Alle Dresden-spillere og samtlige personer, der har berøring med førsteholdet, er nu sendt i isolation.

Tyskland er det første store europæiske fodboldland, der sparker sæsonen i gang igen efter to måneders pause som konsekvens af coronapandemien.

Der er blot fire dage, til bolden igen begynder at rulle, og i det lys er de positive prøver fra Dresden en alvorlig streg i regningen.

Dynamo Dresden skulle søndag have genåbnet sæsonen på udebane mod Hannover, men kampen er blevet udsat.

Se også: Uanset coronasmitte: Her er Superliga-planen

Se også: Makienok gruer: - Endnu mere unfair