Thiago Silva vil afslutte PSG-tid med Champions League-sejr

Syv franske mesterskaber har Thiago Silva været med til at vinde, siden han for otte år siden kom til Paris Saint-Germain fra italienske AC Milan. Dertil kommer fem triumfer i den franske pokalturnering og seks sejre i den franske ligacup.

Men succes i Champions League har det været småt med for den 35-årige midterforsvarer i tiden i Paris, som for hans vedkommende rinder ud med udløbet af sæsonen.

I de fire første sæsoner måtte Thiago Silva og co. sige farvel til Champions League i kvartfinalerne, og i de seneste tre sæsoner har ottendedelsfinalerne været endestationen.

Nu står Paris Saint-Germain i endnu en kvartfinale, når klubben onsdag møder italienske Atalanta i kvartfinalen i Lissabon. Og denne gang skal det være, mener Thiago Silva.

- Jeg håber at afslutte eventyret med at vinde Champions League. Det er drømmen, siger brasilianeren i et interview med nyhedsbureauet AFP.

I 2012 skiftede Thiago Silva sammen med svenske Zlatan Ibrahimovic fra AC Milan til Paris Saint-Germain, som med milliarder i ryggen fra Qatar ville bygge et storhold op.

Siden er adskillige storspillere skiftet til den pengestærke franske hovedstadsklub, blandt andre Neymar, Edinson Cavani og Kylian Mbappe.

Men mens succesen har været tydelig i fransk fodbold, er det afgørende gennembrud i Europa udeblevet.

Undervejs har der været nogle gigantiske skuffelser. Som i ottendedelsfinalerne i 2016/17-sæsonen, da Paris Saint-Germain først vandt 4-0 hjemme over FC Barcelona for dernæst at tabe 1-6 ude.

Eller som i sidste sæsons ottendedelsfinaler, hvor Paris Saint-Germain først vandt 2-0 ude over Manchester United for dernæst at tabe 1-3 hjemme og ryge ud på reglen om flest scorede mål på udebane.

- Jeg har prøvet alt her. Turneringen er så vigtig for spillerne, men også for klubben. Det var målet at vinde den, da jeg kom her, siger Thiago Silva til AFP.

Uanset hvordan hans tid i Paris slutter, ser brasilianeren tilbage på otte gode år i storklubben.

- Det er ikke let at blive i Paris Saint-Germain i otte år. Jeg er virkelig glad for alt, jeg har udrettet her, og hvordan fansene er kommet til at respektere mig. Det er fremragende, siger Thiago Silva, hvis fremtidige klub ikke er offentliggjort.