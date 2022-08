Thomas Frank: - Blandt de bedste i verden

Brentfords danske cheftræner, Thomas Frank, holdt ikke igen med roserne til sine spillere, efter at Brentford kæmpede sig til 1-1 og fik et point med fra Selhurst Park mod Crystal Palace tirsdag aften.

Faktisk giver han mandskabet fuld cadeau for et flot comeback, hvor Brentford måtte rode bod på et drømmemål scoret af Crystal Palaces Wilfried Zaha.

- Fansene må elske hver og en af dem. For mentaliteten, gejsten for at kæmpe videre og disciplinen og koncentrationen, siger Thomas Frank i et interview på Brentfords hjemmeside.

Wilfried Zaha gav Crystal Palace føringen i det 59. minut, da han fra kanten af feltet krøllede bolden op i det fjerne hjørne.

Og selv om Brentfords spil indtil da ifølge Thomas Frank havde set solidt ud, er det svært at gardere sig mod den slags kvalitet, siger den 48-årige dansker.

- Den aktion er blandt de bedste i verden, og cadeau til ham for det. Man kan altid sige, at vi kunne have gjort lidt mere, men vi ved også bare, at han er i stand til den slags, siger Thomas Frank.

Yoane Wissa kom til Brentfords undsætning i kampens døende minutter, da han udlignede i det 88. minut.

I alt tre danskere kom på banen for Brentford i opgøret mod Crystal Palace. Mathias Jensen og Mathias Zanka Jørgensen startede inde, mens nyindkøbte Mikkel Damsgaard erstattede Shandon Baptiste efter 67 minutter.

Christian Nørgaard var skadet og ikke med i holdopstillingen. Hvornår han er kampklar for Brentford igen er endnu uklart, men Thomas Frank forventer mere information om det torsdag eller fredag.

Og holdet er godt skruet sammen, siger Thomas Frank, som ikke forventer nogen store spillerhandler, inden transfervinduet lukker i England torsdag klokken 23.00 lokal tid.

- Jeg håber da, der falder noget ned til os fra himlen, siger Frank.

- Men vi har et godt hold, og jeg forventer ikke de store handler.

Brentford ligger efter holdets femte kamp i årets Premier League-sæson på 9.-pladsen i tabellen med seks point. Flere af holdene har dog endnu ikke spillet femte kamp.

Thomas Frank og Brentford møder Newcastle på udebane i næste Premier League-opgør, som spilles lørdag klokken 16.00.