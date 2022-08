Thomas Frank er mundlam efter storsejr over United

Thomas Frank, den danske cheftræner for Brentford, er 'mundlam' efter Brentfords 4-0 sejr over Manchester United lørdag aften.

Det siger han i en video på klubbens hjemmeside.

- Jeg er lidt mundlam og tom for ord, siger han.

- Fordi det er Manchester United, den største klub i verden, og stadig et af de bedste hold. De har topspillere, og vi har lige slået dem 4-0.

Han mener, at holdets sejr er fuldt fortjent.

- Jeg mener ikke, at det var en 4-0-sejr, men det var en fuldt fortjent sejr. Jeg tror, at vi forstår det lidt bedre efter en nats søvn og især i morgen.

Træneren roser sit hold, der nu er på tredjepladsen i Premier League, for at udføre taktikken til perfektion.

- Jeg synes at det aggressive høje pres, der gav os to mål og skabte problemer for dem, var rigtig godt, siger han.

Tre danske spillere, Mathias Jensen, Christian Nørgaard og Mads Roerslev, var at finde i Brentfords startopstilling.

Førstnævnte scorede et mål i kampens 18. minut.

Også Christian Eriksen var på banen, men det var for taberholdet. Eriksen var endda medvirkende til, at landsmanden Mathias Jensen scorede sit mål.

United-målmand David de Gea, der spillede en dårlig kamp, spillede bolden ud til Eriksen, der var hårdt presset af Jensen.

En skidt indsats af Christian Eriksen gav Mathias Jensen muligheden for at sende bolden i mål til 2-0.