Thomas Frank mister sin topscorer

Med 26 scoringer i sidste sæson var Ollie Watkins en af årsagerne til, at Brentford var tæt på at rykke op i Premier League.

Nu er den 24-årige angriber fortid i Championship-klubben, der onsdag har solgt målfarlige Watkins til Aston Villa fra den bedste engelske fodboldrække.

Dermed mister cheftræner Thomas Frank en af sine største profiler, der med tiden har udviklet sig til at være særdeles afgørende i modstandernes straffesparksfelt.

- Han er en holdspiller med den sult for mål, som alle topangribere skal have.

- Han fortjener alt det bedste. Jeg er sikker på, at han vil få succes i Aston Villa, og jeg kan godt se ham gå en stor fremtid i møde - også på det niveau, siger Thomas Frank til klubbens hjemmeside.

Brentford oplyser samtidig, at der var flere bejlere til Ollie Watkins. Angriberen nåede at spille tre sæsoner i klubben fra det vestlige London.

Brentford ramte en stime på otte sejre i træk efter coronapausen i engelsk fodbold. Det betød, at Thomas Franks mandskab pludselig var tæt på at sikre sig direkte oprykning til Premier League.

En skidt afslutning på ligaen betød, at holdet måtte ud i et playoff-slutspil. Her nåede Brentford frem til finalen på Wembley, hvor det endte med et nederlag til lokalrivalen Fulham.

Ud over Fulham rykkede Leeds og West Bromwich op i Premier League.