Tidligere FCK-talent: - Jeg sagde farvel til min drøm

Der er virkelig kommet fart på karrieren for den tidligere FCK-angriber Rasmus Højlund.

I januar blev unge Højlund solgt for et tocifret millionbeløb til den østrigske storklub Sturm Graz, hvor han har imponeret og scoret fire mål i tre kampe.

Det seneste var endda på et overlegent panenka-straffespark.

Udefra kan det ligne, at danskeren scorer mål uden bekymringer, men skiftet til østrigsk fodbold var ikke hans eget valg.

Tværtimod.

- Jeg følte mig nødsaget til at skifte, eftersom de (FCK, red.) handlede ind på den måde, som de gjorde, siger Rasmus Højlund til Ekstra Bladet.

- Alle ved, at når en sportsdirektør går ud og køber mange andre angribere samt accepterer et tilbud fra en købende klub, så kan det blive svært for mig med den mængde spilletid, jeg ønskede og gerne ville have haft.

Farvel til hjerteklubben

19-årige Rasmus Højlund havde allerede drømme om fremtiden i sin favoritklub, FCK, og derfor kom det som et lyn fra en klar himmel, da klubben ville sende ham til udlandet hurtigst muligt.

Højlund skulle dermed ikke blot sige farvel til sine venner og familie, men også sin hjerteklub, hvor hans talent har spiret siden 2017.

- Jeg sagde farvel til drømmen om det danske mesterskab. Jeg havde set mig selv få et større gennembrud i FCK, men situationen gjorde, at det var bedst for mig at tage til udlandet.

- Jeg har været FCK-fan i hele mit liv. Det var også derfor, at det var rigtig svært at sige farvel til klubben og deres fantastiske fans.

Højlund havde først kontraktudløb i december 2023, og derfor kom klubbens planer om at sælge ham bag på Højlund, der på daværende tidspunkt var 18 år og kun tænkte på den hvide trøje med løven på brystet.

Virkeligheden var dog, at han kunne se klubben købe massivt ind til angrebet og måtte til sidst se realiteterne i øjnene.

Han måtte forholde sig til, hvordan fremtiden så ud i København.

- Jeg kan jo ikke sige, hvad FCK tænker, men jeg har min egen holdning. Jeg er jo stadig en ung knægt på 19 år, som måske ikke var tiltænkt at skulle ind i et mesterskabsspil og spille mod en rival, hvor guldmedaljerne er på spil.

- Men omvendt virkede det til, at FCK havde ændret deres strategi, så de ville satse mere på ungdommen. Her mener jeg, at jeg kunne have bidraget på kort og lang sigt.

Rasmus Højlund nåede at spille 31 kampe og score fem mål for FC København. Foto: Lars Poulsen

Det er blevet til fire nye navne i FCK-offensiven, hvor man har hentet Akinkunmi Amoo, Mamoudou Karamoko, Khouma Babacar og Nicolai Jørgensen, hvor de to sidstnævnte allerede har fået gang i målkontoen.

- Jeg mener godt, at jeg kunne have fået mit gennembrud i FCK. Jeg tror på mig selv. Jeg kunne sagtens udfylde rollen som angriber for FCK, hvis jeg havde fået lov til at starte inde i flere kampe og fået mere tid på banen. Det skulle ikke være sådan, og derfor er jeg også glad for, at jeg er kommet godt i gang i min nye klub.

- Jeg havde også et godt møde med Sturm Graz, som hjalp på min beslutning. De ønskede mig 120 procent, og det var med til at give det sidste skub.

- Skiftet var et skridt op i min karriere, så jeg er afklaret og meget glad for mit valg. Jeg kan også godt forstå og se det fra FCK's side. De sælger, når de synes, værdien på spilleren er på rette niveau.

Rasmus Højlund scorer mål på samlebånd i sin nye klub. Foto: Privatfoto

Langt væk hjemmefra

I december kunne man læse, at Rasmus Højlunds to yngre brødre havde skrevet kontrakt med FCK. Der var lagt op til en stortid for familien Højlund i FC København, men tidligt i transfervinduet i januar kom der udenlandsk interesse for den ældste bror, Rasmus.

- Jeg sagde også farvel til drømmen om at spille med mine to brødre på byens hold i Parken.

Men forventningerne om at spille i Parken med sine brødre blev hurtigt afløst af andre tanker.

Skiftet til Østrig blev iværksat med øjeblikkelig virkning, og Højlund skulle hurtigt vænne sig til tanken om en ny hverdag i den østrigske by Graz, som ligger 1200 kilometer væk fra København.

- Jeg havde meget svært ved at indstille mig på mit skifte til Sturm Graz. Jeg var slet ikke klar til at forlade fuglereden derhjemme eller min klub.

- Jeg savner folk derhjemme, og man kan jo godt føle sig alene, når man bor så langt væk hjemmefra i et andet land. Nu skal jeg jo selv sørge for alle de praktiske ting, men mine forældre har været hernede to gange og hjulpet mig, så jeg er stille og rolig ved at falde på plads.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Drømmen er ikke slukket

På fodboldbanen har Rasmus Højlund været flyvende siden debuten, hvor han også bragede to mål i kassen for sin nye klub. Og på trods af de uforudsete forandringer er Højlund tilfreds med sin nye klub, og han ønsker ikke at vende tilbage til Danmark lige nu.

- Nu hvor det går den rigtige vej i udlandet, tror jeg ikke, at Danmark er lige om hjørnet. FCK er min hjerteklub, og jeg vil gerne tilbage senere i min karriere.

- Man skal jo ud i verden på et tidspunkt, når man præsterer, som jeg gjorde. Men jeg er jo også fodboldspiller, så om det var nu eller om et år, så håbede jeg på at komme til udlandet på et tidspunkt.

Rasmus Højlund fejrer et mål for sin nye klub, Sturm Graz, hvor det er blevet til fire scoringer i de første tre kampe. Foto: Gepa Pictures

Selvom ligaen i Østrig er i fuld gang har Rasmus Højlund et ønske. Han vil gerne tilbage og sige ordentligt farvel til hovedstadsklubben.

- Jeg har desværre ikke fået sagt ordentligt farvel, men det ser jeg virkelig frem til. Jeg føler mig som en del af klubben, så jeg vil meget gerne gøre det ordentligt.

- Jeg har mange trænere og ledere i klubben, som jeg gerne vil takke for deres store arbejde. Jeg vil gerne beholde de venskaber og bånd, som jeg har skabt til klubben.

Så længe succesen fortsætter i udlandet, vil Højlund se, hvad det kan blive til i udenlandske klubber, men drømmen om et dansk mesterskab er ikke slukket endnu.

- FCK er min hjerteklub, og jeg håber, at jeg kan komme tilbage senere i min karriere.

- Jeg vil rigtig gerne vinde et dansk mesterskab i FCK og mærke suset fra de fantastiske fans, men nu hvor det går den rigtige vej i min nye klub, lader det vente lidt på sig.