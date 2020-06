Tidligere kvindetræner afløser Rudbæk som trænerchef

Det bliver Kenneth Heiner-Møller, der overtager Peter Rudbæks job som chef for træneruddannelserne i Dansk Boldspil-Union (DBU).

49-årige Kenneth Heiner-Møller kommer fra et job som sportschef og landstræner for Canadas kvindelandshold. Han stod desuden i spidsen for de danske landsholdskvinder, da de vandt bronze i 2013.

DBU-fodbolddirektør Peter Møller kalder ansættelsen et scoop for unionen og træneruddannelserne.

- Dansk fodbold er blandt de førende i verden i træneruddannelse og udvikling af hele trænerområdet.

- Vi er glade for at få så erfaren en mand, der kan fortsætte det stærke arbejde, som Peter Rudbæk og hans team har gjort de senere år, siger Peter Møller.

Til efteråret stopper Peter Rudbæk som DBU's trænerchef efter 15 år i jobbet.

Kenneth Heiner-Møller har som aktiv været professionel fodboldspiller i de danske klubber B1903, Ølstykke, Vejle, B93 og AGF samt i ungarske Ferencvaros.

Som træner har han stået i spidsen for en række ungdomshold i B93 og Lyngby, hvorefter han førte Brøndbys kvindehold til mesterskabet og deltagelse i Champions League.

Fra 2006 til 2013 var han landstræner for kvindelandsholdet og deltog i to EM-slutrunder - i 2013 med bronzemedaljer som resultat.

I perioden 2013-2015 var han konsulent i Team Danmark med fokus på uddannelse og udvikling. Og siden 2015 har han været først assistenttræner og dernæst landstræner for Canadas fodboldkvinder, der i perioden vandt OL-bronze.

Kenneth Heiner-Møller glæder sig til opgaven.

- Trænere er en vigtig faktor for dansk fodbold. Det er dem, der får børnene til at elske fodbold. Det er dem, der skaber nye talenter til vores klubber og landshold.

- Og det er dem, der bidrager til at udvikle dansk fodbold, så vi bliver endnu bedre - både på klubplan og på landshold, siger Kenneth Heiner-Møller.

Kenneth Heiner-Møller tiltræder officielt 1. september. Peter Rudbæk bliver i DBU i september for at kunne overlevere opgaverne til sin efterfølger.