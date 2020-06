Tidligere Liverpool-profiler hylder historisk mesterskab

Det er ikke kun Liverpools nuværende spillere og trænere, der jubler over at have sikret klubbens første mesterskab i Premier League-æraen.

En lang række tidligere profiler i den engelske traditionsklub er også klar med hyldest.

En af dem er klubikonet Steven Gerrard.

- Fremragende bedrift af et fantastisk hold af topspillere. Anført af en manager og trænerstab i verdensklasse, også en særlig tak for støtten fra FSG (Fenway Sports Group, ejergruppen bag klubben, red.).

- Og sidst og aller vigtigst fansene, der har ventet i 30 år. Lad festen begynde, siger Gerrard ifølge Reuters.

Tidligere manager Rafael Benitez, der stod i spidsen for holdet fra 2004 til 2010, glæder sig også på sin tidligere arbejdsgivers vegne.

- Tillykke til Liverpool, efter 30 år går drømmen i opfyldelse. Meget glad på vegne af alle Liverpool-fans, lyder det fra spanieren.

Jamie Carragher tror, at dette blot kan blive begyndelse til noget større for Jürgen Klopp og hans mandskab.

- Dette Liverpool-hold vil uden tvivl forsøge at efterligne, hvad Manchester City har formået og genvinde titlen, og det Manchester United gjorde under Alex Ferguson.

- Jeg tror ikke, at én titel vil være nok for Jürgen Klopp og dette hold, med den energi de har, siger klubbens tidligere forsvarskrumtap.

Liverpool sikrede sig titlen torsdag uden selv at være i aktion, da de nærmeste konkurrenter i tabellen, Manchester City, tabte til Chelsea og dermed ikke længere kan indhente topholdet.

Da Liverpool vandt klubbens seneste mesterskab i 1990, hed den bedste engelske række endnu ikke Premier League.