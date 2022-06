Tidligere OB-boss bliver træner i Fremad Amager

54-årige Michael Hemmingsen tiltræder i rollen som cheftræner i Fremad Amager fra 17. juli. Det oplyser Fremad Amager, der spiller i den næstbedste fodboldrække, tirsdag på sin hjemmeside.

Sportschef Jacob 'Gaxe' Gregersen satser på, at Michael Hemmingsen kan udvikle og forløse det potentiale, der er i spillertruppen.

- Vi er først og fremmest rigtig glade og stolte over at kunne tiltrække Michael til klubben.

- For at bygge på til den kommende sæson og løfte de ekstra procenter, vi føler spillerne har i sig, er Michael et rigtig stort aktiv til den del, siger Jacob 'Gaxe' Gregersen til klubbens hjemmeside.

Senest har Michael Hemmingsen været sportschef i superligaklubben OB. Tidligere i karrieren har han været træner i OB, Sønderjyske, Randers FC, FC Vestsjælland og Næstved.

Indtil 17. juli ledes holdet af den nuværende trænerstab, oplyser Fremad Amager.

- For os og for Michael handler det lige nu om udvikling af den trup, vi arbejder med til dagligt og en optimering hele vejen rundt.

- For os, trænerne eller spillerne er det ikke nogen udfordring i forhold til hans opstart den 17. juli.

- Indtil da er der fuldstændig styr på både træning og dagligdag. Spillerne er professionelle og ved, hvad de skal. For os var den vigtigste prioritet at lande den helt rigtige cheftræner, siger Jacob 'Gaxe' Gregersen.

Tirsdag morgen blev Michael Hemmingsen præsenteret for stab og spillere.

Han overtager jobbet efter Peter Løvenkrands, som var træner i den forgangne sæson.