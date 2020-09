Tillader kun få tilskuere i Superligaen

FAKTA: Sportens tilskuerordning er sat i bero

De mange tilfælde af coronasmittede personer i Danmark betyder, at tilskuerordningen for danske sportsklubber sættes i bero fra lørdag klokken 12 til og med 4. oktober.

Det gælder både for fodboldkampe i Superligaen og for de idrætter, der fik lov til at lukke flere end 500 mennesker ind samtidig i den tilpassede superligaordning.

Det fremgår af Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside i en opgørelse af de nye tiltag til udbrudshåndtering af coronasmitte.

Her kan du læse mere om ordningen, der i en periode har tilladt sportsarrangører at samle mere end 500 personer.

* Tre fodboldkampe i Superligaen blev i juni udpeget som forsøgskampe til en tilskuerordning. Det drejede sig om kampene Horsens-Randers, Brøndby-FC København og Lyngby-OB.

* Kampene skulle vise, om det kunne lade sig gøre at afvikle kampe mere end 500 personer samlet på forsvarlig vis. 500 personer har ellers været grænsen for siddende forsamlinger, siden det igen blev tilladt at åbne for kultur- og sportsarrangementer.

* Resultaterne var så tilfredsstillende, at det blev tilladt at åbne for flere end 500 personer til superligakampe.

* Reglerne foreskriver blandt andet, at hver sektion på stadion skal have sin egen indgang, og der må maksimalt sidde 500 personer i en sektion. Udebanefans er ikke velkomne, og tribuner med ståpladser må ikke benyttes, da tilskuerne som udgangspunkt skal sidde ned.

* 4. september blev det tilladt for alle idrætsgrene at lukke tilskuere ind efter samme regler som Superligaen fra 9. september.

* Odense og hovedstadsområdet blev få dage senere undtaget fra ordningen om at udvide tilskuertilladelsen til andre sportsgrene i 14 dage på grund af højere smittetal.

* Tirsdag 15. september meddelte Sundhedsministeriet, at superligaordningen for tilskuere blev suspenderet i hovedstadskommunerne fra 17. september til 1. oktober.

* Fredag 18. september meddelte Sundheds- og Ældreministeriet, at både superligaordningen og den tilpassede superligaordning er suspenderet fra lørdag klokken 12 og foreløbigt til og med 4. oktober.

Kilder: Kulturministeriet, TV2, Ritzau.