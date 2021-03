To danskere imponerede voldsomt

Sådan vurderer Ekstra Bladet de danske U21-drenges præstationer i 3-0 sejren over Rusland

Oliver Christensen 3

OB-keeperen levede trygt bag den stærke danske defensiv. Pillede med sikkerhed de muligheder som russerne kom frem til, men leverede nogle skæverter i spillet med fødderne som trækker ned.

Rasmus Carstensen 3

Silkeborg-spilleren virker til tider overmatchet og langsom i de defensive aktioner. Skidt start, men voksede med holdet efter de to hurtige mål og viste sin berettigelse på holdet resten af kampen.

Victor Nelsson 4

Et klart skridt op i forhold til kampen mod Island. Bedre omgang med bolden og Igor Chalov blev holdt fra det meste.

Mads Bech 4

Knapt så overbevisende som i de to første gruppekampe. Russerne kunne lide de små kombinationer i fødderne, og det bekom ikke Mads Bech vel. Fik dog kriget det meste hjem uden det for alvor blev farligt.

Andreas Poulsen 2

Det blev ikke en kamp for Andreas Poulsen. Blev presset hårdt af den vævre Denis Makarov, som flere gange var ved at gøre det farligt for russerne.

Magnus Kofod Andersen (61) 3

Pil ned for FC Nordsjælland-midtbanespilleren, der løb meget, men traf alt for mange dårlige beslutninger og var alt for passiv i sine afleveringer.

Nikolas Nartey 3

Sandhausen-spilleren havde en svær opgave overfor Ivan Oblyakov, som han aldrig helt fik styr på. Blev ofte overladt til sig selv i den defensive afdeling, så det blev aldrig lige så strålende som mod Frankrig.

Jesper Lindstrøm (57) 5

Hopla, så trådte Jobbe ind i EM. To gyldne oplæg inden for 38 sekunder dulmede de danske nerver i starten af kampen. Hvis der var klubber ude i Europa, der ikke havde Lindtrøm på blokken tidligere, så står han der nu.

Gustav Isaksen (46) 1

Det blev en kamp til glemmebogen for Gustav Isaksen. Gav ikke sin makker i højresiden nok støtte defensivt og kiksede for ofte de offensive aktioner.

Anders Dreyer 4

Var placeret på en uvant plads centralt i angrebet og brugte det som udgangspunkt for et kæmpe arbejdsraseri. Var ofte helt med tilbage og rydde op, men havde stadig overskud til at gøre det til 2-0 med den kolde højrefod.

Jacob Bruun Larsen 5

Gjorde det køligt til 1-0 på LIndstrøms flotte oplæg og brugte det som affyringsrampe til endnu en drømmekamp. Var dybt involveret i opspillet til de to sidste danske mål og overtog fortjent anførerbindet, da Victor Nelsson blev udskiftet.

Mohammed Daramy 2

Kom ind for Gustav Isaksen efter pausen. Havde gode arbejdsbetingelser over for de desoerate russere, men forivrede sig for ofte. Fik dog rettet lidt op på det med oplægget til 3-0.

Carlo Holse 4

Alsidigheden er blevet hans varemærke under EM. Afløste Jesper Lindstrøm og gjorde det flot. Kronede en stor arbejdsindsats med at hugge kampens sidste mål ind.

Sebastian Hausner 4

AGF'eren har trippet i kulissen og han fik lov til at vise den sidste halve time, at Albert Capellas har et trygt alternativ til duoen Nelsson-Bech. Meget lovende indhop.

Morten Hjulmand 4

Lecce-spilleren kom ind for Magnus Kofod Andersen med en halv time igen, og det gav en bedre balance på den danske midtbane. En ny stærk EM-kamp.

Frederik Alves UB

Kom ind i slutfasen for at spare Mads Bech. For kort tid til bedømmelse.

Albert Capellas 5

Spanieren fik endnu en drømmestart, hvilket er et ridderslag for holdudvælgelsen. Dog virkede den defensive organisation lidt hakkende, og Nikolas Nartey kunne godt have brugt noget mere støtte. Men vælge 11 mand, der afgør den sidste gruppekamp inden for det første kvarter, er altså svært at indvende noget mod.