To selvmål af samme Leicester-spiller frelser Liverpool

Leicesters belgiske forsvarsspiller Wout Faes vil formentlig gerne have slettet 30. december 2022 fra alles bevidsthed.

Det var dagen, hvor han stjal opmærksomheden på selveste Anfield, men ikke for det positive.

Midterforsvareren blev noteret for to selvmål af den spektakulære slags, endda bare inden for syv minutter, da Leicester tabte med 1-2 ude mod Liverpool.

Leicester var foran 1-0 og på vej mod en overraskelse mod mægtige Liverpool, da Faes' to selvmål efter 37 og 44 minutter i stedet gav Liverpool en pauseføring på 2-1.

Ved det første selvmål var et harmløst Liverpool-indlæg på vej i favnen på Leicester-keeper Danny Ward, da Faes ville hjælpe til med en glidende blokering.

Han fik dog dårligt træf på bolden, og kuglen tog et spring over Ward og ind bag i målet til 1-1.

Få minutter senere ville Faes følge en afslutning fra Darwin Nunez til dørs. Forsøget endte på stolpen, og da Faes forsøgte at sparke bolden væk, sendte han den i stedet i eget net til 1-2.

Leicester fik ellers en drømmestart. Blot tre minutter var spillet, da udeholdet kom overraskende foran.

Kiernan Dewsbury-Hall løb bogstaveligt talt fra hele Liverpool-forsvaret og udplacerede Alisson i målet.

Derefter holdt Leicester stand i godt en halv time, inden de fatale selvmål fik holdet ned på jorden.

Med sejren, der var holdets fjerde i Premier League i træk, har Liverpool på sjettepladsen 28 point for 16 kampe.

Leicester, der havde målmanden Daniel Iversen og Jannik Vestergaard på bænken i hele kampen, har 17 point som nummer 13.

En anden danskerklub, Brentford, hentede tre vigtige point med sejren på 2-0 ude over West Ham tidligere fredag aften.

Leicester kom foran efter godt et kvarter. Et langt indkast blev sendt i feltet, hvor Christian Nørgaard flugtede mod mål. Keeper Lukasz Fabianski blokerede skuddet, men topscorer Ivan Toney var kvikt over riposten og scorede.

Senere måtte Toney, der har scoret 12 ligamål i sæsonen, udgå med en skade.

Kort før pausen cementerede Josh Dasilva sejren for Thomas Franks mandskab, der ud over Nørgaard havde Mathias 'Zanka' Jørgensen, Mathias Jensen og Mads Roerslev i startopstillingen.

Sejren sender Brentford op på 23 point som nummer ni i ligaen.