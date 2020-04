To Tottenham-spillere undskylder for coronakikser

Tottenham-spillerne Moussa Sissoko og Serge Aurier undskylder for at have trænet sammen.

Dermed brød spillerne de officielle britiske retningslinjer for at undgå spredning af coronavirus. Det skriver flere britiske medier.

Coronakikseren havde højrebacken Aurier selv optaget og delt på sociale medier.

Den viser de to spillere lave forskellige løbeøvelser, hvorefter de sidder ned ved siden af hinanden.

Videoen er siden taget ned.

- Vi vil gerne undskylde for ikke at være gode eksempler her, siger de i en fælles udtalelse.

Retningslinjerne fra den britiske regering fastslår, at man kun må træne alene eller med folk, man bor sammen med.

I udtalelsen understreger de to spillere, at de vil tage ansvaret på sig som rollemodeller og donere et beløb til det britiske sundhedsvæsen.

Ifølge BBC er det tredje gang, at ansatte hos Tottenham bliver opdaget i at overtræde retningslinjerne.

Således havde træner José Mourinho en enkelttræning med midtbanespilleren Tanguy Ndomblele.

Også spillerne Ryan Sessegnon og Davinzon Sanchez er blevet filmet, mens de trænede sammen.