Tøfting jubler: Billetterne bliver revet væk

Interessen for den kommende teaterforestilling 'No Regrets', der sætter Stig Tøftings liv og karriere under lup, er enorm med flere udsolgte forestillinger

Stig Tøfting er en populær mand.

Også når den tidligere landsholdsspillers egen tilstedeværelse er fraværende.

Det beviser interessen for 'No Regrets'. Teaterforestillingen af halvanden times varighed, der fra 26. marts og frem til 14. maj vil udspille sig på scenen på Teatret Svalegangen i Aarhus.

Her skal Stig Tøftings upolerede selvbiografi 'No Regrets' dramatiseres af en række skuespillere, og det har indtil nu været en stor succes.

Syv ud af de otte første forestillinger er totalt udsolgt, og hvis man vil have adgang til de dunkle lys i salen, må man affinde sig med at komme på venteliste eller vente til april og maj, hvor der stadig er få ledige billetter.

- Det ligger da helt fast, at jeg er meget glad for, hvor godt danskerne har taget imod projektet. Det er jeg meget beæret over, men jeg forholder mig også ydmyg, siger Stig Tøfting til Ekstra Bladet.

- Forestillingen er jo lavet med udgangspunkt i bogen, så der kommer ikke nogle nye ting frem, som ikke allerede er skrevet. Men skuespillerne har en kunstnerisk frihed, så de kan udfolde fortællingen, så godt som muligt. Det bliver spændende at følge.

Sådan præsenteres forestillingen på teatrets hjemmeside. Foto: Teatret Svalegangen

I skrivende stund er der 37 forestillinger i kalenderen. 15 af dem er ikke længere åben for salg.

Allerede i januar var der solgt næsten 5000 billetter, hvilket er tæt på det dobbelte af andre af teatrets mest succesfulde forestillinger

Masser af succes

'No Regrets', der er skrevet af Lars Steen Pedersen, så dagens lys i 2005 og blev revet ned af reolerne i de danske boghandlere. Siden er den blevet kåret som verdens bedste selvbiografi af fodboldmagasinet World Soccer.

Bogen udfolder historien om Stig Tøftings tilværelse som professionel fodboldspiller og hans mørke livskapitler bag facaden ved siden af grønsværen.

Per Smedegaard, der er direktør og kunstnerisk chef for Svalegangen, mener, at Tøftings historie er nødvendig, og han glæder sig til, at den nu skal fremføres på scenen.

- Det her er en vigtig fortælling i en tid, hvor en hel generation tror, at man kan alt, hvis bare man er kendt fra tv eller landsholdet. Men man skal kæmpe for alt, siger direktøren på teatrets hjemmeside.

Stig Tøfting har klubber som Bolton, HSV, Duisburg, AGF, OB og Randers på cv'et. Han nåede 41 kampe i den danske nationaltrøje og var med til to VM og EM-slutrunder for Danmark.

Han sluttede sin aktive karriere i en alder af 38 år i 2007 som den hidtil ældste markspiller i Superligaen.