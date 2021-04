Tøfting om Grønkjær: Dyb respekt

Den tidligere fodboldspiller Jesper Grønkjær er stået frem med, at han i flere år har været på antidepressiv medicin, fordi han har været ramt af stress og depression.

Ekstra Bladet har talt med eksperten Poul Videbech, som er overlæge og professor i psykiatri ved Region Hovedstaden, om hvilken størrelse den slags medicin er.

Hvordan virker antidepressiver som Escitalopram?

- Det virker blandt andet ved at hjælpe kroppens evne til at håndtere stressbelastning, og det er vigtigt, fordi man hos cirka halvdelen af alle deprimerede ser, at de har for meget stresshormon i blodet, og det hjælper medicinen blandt andet på.

Grønkjær skriver, at pillerne var en god støtte trods bivirkninger. Hvilke bivirkninger kan disse piller give?

- Der er nogen, der får kvalme og man kan også få søvnbesvær ved det, men det er meget individuelt, hvad man oplever. Det kan være vidt forskelligt fra person til person.

Jesper Grønkjær skriver også, at det er på rette tid at stoppe med medicinen. Er det svært at gøre?

- Det kan det være af to grunde.

For det første er der risiko for, at depressionen kommer tilbage.

For det andet kan der være nogle mennesker, der får ubehagelige symptomer, hvis de prøver at stoppe fra den ene dag til den anden, og derfor anbefaler man at trappe langsomt ud og få hjælp til det af egen læge.

Er det fysiske eller psykiske symptomer?

- Det kan være begge dele. Det er slet ikke alle, som får det, men det kan være svimmelhed, det kan give en form for 'ild' i kroppen, ligesom hvis man har en svær influenza, så man kan få den slags symptomer. Derfor skal man trappe langsomt ned med hjælp fra sin læge for at undgå at få de her symptomer.