Tophold risikerer straf

Arsenal risikerer at blive straffet, efter at spillerne gik amok over dommerkendelserne mod Newcastle. Nu reagerer det engelske fodboldforbund

Topopgøret mellem Arsenal og Newcastle tirsdag endte i dramatiske scener, da Arsenal blev nægtet to straffespark i tillægstiden.

Spillerne var tydeligvis meget utilfredse med dommerkendelserne, og flere af dem valgte at løbe direkte hen til dommeren for at lufte frustrationerne.

Arsenal-spillerne brokkede sig flere gange til dommer Andrew Madley, og det får nu konsekvenser. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Nu er klubben blevet sigtet for at have undladt at kontrollere deres spillere.

'Det hævdes, at Arsenal FC ikke formåede at sikre, at deres spillere opførte sig ordentligt i det 95. minut, og klubben har nu indtil tirsdag 10. januar til at svare.'

Det skriver det engelske fodboldforbund, FA, i en pressemeddelelse.

Ifølge FA's reglement anses en overtrædelse af regel E20.1 som 'dårlig opførsel', og klubben kan muligvis se frem til disciplinære sanktioner.

Kampens dommer, Andrew Madley, uddelte ni gule kort i den intense kamp.

Dommer Andrew Madley havde nok at se til - især i den højdramatiske afslutning. Foto: David Klein

Guldkandidater

Arsenal har haft den bedste Premier League-sæson i flere år, og de ligner en seriøs bejler til at vinde den engelske liga for første gang siden 2003/2004-sæsonen.

Holdet ligger på førstepladsen med 44 point, og de har formået at slå et lille hul ned til Manchester City på andenpladsen med 39 point.