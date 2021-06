Topmøde om spillerindkøb efter milliardærboost

FC Midtjylland får yderligere frihed til at handle stort på transfermarkedet efter Anders Holch Povlsens 125 millioner sikrede penge til at investere hårdt i klubbens stadion og træningsanlæg i løbet af de næste to år

FC Midtjylland gearer op til en hektisk måned, hvor den næste måned kommer til at udgøre et pejlemærke for spillerindkøbene frem mod næste sæson.

Ulvene præsenterede fredag en ny storaktionær, da Danmarks rigeste, Anders Holch Povlsen, trådte ind i ejerkredsen.

Og selv om hans entré blev præsenteret pakket ind i en vision om forbedringer af stadion og træningsanlæg, så var det meget sigende for dagen, at nytiltrådte cheftræner Bo Henriksen, direktør Claus Steinlein og vicesportsdirektør Ove Pedersen satte sig ned omkring et bord efter presseseancen var slut.

Med dæmpede stemmer sad de tre med fortrolige blikke og udvekslede informationer om flere spillere.

Stemmeføringen så lav, at det var umuligt for de omkringsiddende pressefolk at opfange detaljer fra samtalen, men enkelte pip som ’Brøndby er formentlig også på banen,’ dryssede ud, så temaet var aldrig til diskussion.

Visionen for stadion og træningsanlægget rækker frem mod 2025, men transfervinduet skal kickstartes hellere i dag end i morgen.

Ulvene har skovlet millioner ind i løbet af det seneste år med de 170 mio. kr. fra Champions League som kirsebærret på toppen.

Det betyder, at FC Midtjylland lige nu kan spekulere i at investere i truppen tidligt, da det vil nedbringe overskuddet – og dermed beskatningen - frem mod regnskabsårets afslutning med udgangen af juni.

Og er der noget krejlerne på heden kan lide, så er det at spare i skat.

I praksis betyder det, at FC Midtjylland forsøger at udnytte et spillermarked, der er præget af corona-krisen, og dermed har mange klubber behov for at sælge spillere.

Cajuste - på affryingsrampen. Foto: Claus Bonnerup

Udsigten til at sælge Frank Onyeka, Jens-Lys Cajuste, Sory Kaba og Evander er dybest set ligegyldig i den sammenhæng.

Klubben ønsker først at sælge spillere efter 1. juli, da det vil være en del af næste regnskab.

Eneste hurdle lige nu er, at EM-slutrunden lige om hjørnet betyder, at klubber tøver i forhold de landsholdsspillere, som FC Midtjylland har i kikkerten.

Timingen af Anders Holch Povlsens entré kan imidlertid blive katalysator for klubbens muligheder omkring spillerindkøb.

For ulvene kan nu tilbyde en bagvej til Premier League grundet Brentfords oprykning og samtidig betyder Bestseller-milliardæren, at der er troværdighed bag ambitionen om at nå blandt Europas 50 bedste hold.

Anders Holch Povlsen giver FC Midtjylland mulighed for at styrke rammerne omkring holdet, så de kommercielle indtægter fra sponsorer på sigt skal fordobles til 100 mio.

De penge vil frem mod 2025 give ulvene mulighed for at presse FC København på positionen som lønførende i Danmark.

Og løn er i fodbold lig med at tiltrække de bedste spillere – og dermed vinde flere kampe.

- Vi benægter ikke, at succes i fodbold også handler om, hvor mange penge man investerer på banen, men man kommer ikke til at se FC Midtjylland lige pludselig lave et kæmpe kvantespring på den front, siger bestyrelsesformand Rasmus Ankersen på pressemødet.

- Det er nogle ret kapitaltunge projekter, vi kaster os ud i, og hvis vi skulle bruge al den kapital, der sidder på bankkontoen nu, til at realisere de projekter, så ville der ikke være ret meget tilbage til at sætte et slagkraftigt hold på banen.

- Så det er i det lys, at vi har været åbne for idéen om at få en investor ind, så vi kunne gøre begge ting.

- Vi kommer ikke til at lave et vildt kvantespring lige her og nu, men vi vil blive ved med at bygge på, som vi hele tiden har gjort de sidste år, og det indebærer også en eller anden form for øgning af spillerbudgettet, sagde Rasmus Ankersen i forbindelse med fredagens pressemøde.

