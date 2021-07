Topscorer i kæmpekonflikt med FC Midtjylland

Sory Kaba afviste at gå på banen i FC Midtjyllands sidste testkamp og han kommer ikke i kamp for ulvene igen

Sory Kaba forsøger at presse sig væk fra FC Midtjylland.

Ulvenes topscorer i sidste sæson har indledt tiden under Bo Henriksen med at kaste sig ud i en opsigtsvækkende magtkamp med klubbens ledelse og cheftræneren.

Det var den primære årsag til, at angriberen ikke var i truppen, da FC Midtjylland fredag indledte sæsonen mod OB.

- Han mener ikke, han er mentalt parat, fortalte Bo Henriksen om Sory Kabas fravær efter åbningskampen.

Noget at tænke på for Bo Henriksen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Situationen er mere tilspidset end som så.

Sory Kaba sætter hårdt mod hårdt.

Således nægtede han at gå på banen, da FC Midtjylland spillede sidste testkamp mod Sigma Olomouc.

Det er øjensynligt derfor, at Bo Henriksen så bramfrit refererer til at Sory Kaba ikke er 'mentalt parat.'

Den nye FC Midtjylland-træner ønsker ikke at gå i detaljer med striden med Sory Kaba, men snakker i brede begreber om, at angriberen ikke føler sig klar til at spille.

Sory Kaba nægtede at spille testkampen mod Sigma Olomouc. Foto: Ernst van Norde

Men alene det, at Bo Henriksen i forbindelse med OB-kampen fraviger den fortælling om et forestående salg af Sory Kaba, som Ekstra Bladet før kampen fik serveret fra normalt pålidelige kilder i FC Midtjylland, er opsigtsvækkende i sig selv.

Sory Kabas afvisning af at spille mod Sigma Olomouc lægger sig op ad en meget konfrontatorisk stil fra angriberen efter sommerpausen.

Eksempelvis var han vandret fornærmet fra banen i en træningsøvelse, hvor han blev placeret i en uvant position bag den forreste angriber 'Sory Kaba spiller angriber,' var meldingen.

Den store angriber har i sin tid i FC Midtjylland haft sine meget klare meninger om, hvad der kunne forlanges af ham. Bo Henriksen har valgt at lukke hårdt ned for den slags.

Derfor er Sory Kaba nu sat på salgslisten, og han kommer ikke til at indgå i overvejelserne omkring kampene med mindre han oprigtigt bebuder en markant ændret attitude.

Spørgsmålet er om FC Midtjylland kan finde en klub i Spanien, der er parat til at betale omkring fire mio. euro.