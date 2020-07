Tottenham slår vaklende Arsenal

Selv om det næppe har været en godkendt sæson for Tottenham, så var der søndag lidt oprejsning til holdet, da lokalrivalerne fra Arsenal på Tottenham Hotspur Stadium blev slået 2-1 i North London-derbyet.

Tottenham kom ellers bagud, men udlignede hurtigt, inden et sent mål af Toby Alderweireld sendte de tre point ind på hjemmeholdets konto.

Med sejren hopper Tottenham op over Arsenal og Burnley i tabellen og indtager nu ottendepladsen. Jose Mourinhos mandskab har to point op til Sheffield United, der på syvendepladsen ligger til at ende i Europa League-kvalifikationen.

Arsenal har to point færre end Tottenham på ottendepladsen.

Det var Arsenal, der åbnede målscoringen søndag. Efter at have vundet bolden tæt på Tottenham-feltet kanonerede Alexandre Lacazette 1-0-målet i kassen.

Tottenham svarede dog hurtigt tilbage. Få minutter efter var Son Heung-min vaks, da Sead Kolasinac sendte en skidt aflevering tilbage mod eget felt. Sydkoreaneren opsnappede bolden, rundede Emiliano Martinez i Arsenal-målet og prikkede udligningen ind.

Et lille kvarter inde i anden halvleg bankede Pierre-Emerick Aubameyang bolden på overliggeren, men derefter begyndte Tottenham at tage over.

Med ti minutter tilbage af den ordinære spilletid var der gevinst, da Toby Alderweireld vinklede et hjørnespark i mål med hovedet.

Hjemmeholdet fortsatte med at presse på, men selv om et vaklende Arsenal-forsvar gav Harry Kane og co. fine muligheder for at udbygge føringen, blev det altså ikke til mere for Tottenham.