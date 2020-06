Træner stod på sidelinjen i CL trods corona-symptomer

Fodboldklubben Atalantas cheftræner, Gian Piero Gasperini, stod på sidelinjen i en udekamp mod Valencia 10. marts i Champions League trods symptomer på smitte med coronavirus.

Senere har en test vist, at Gasperini har været smittet med coronavirus.

Hos modstanderen Valencia undrer man sig over, at Atalanta-træneren valgte at lede sit hold i udekampen, der blev spillet uden tilskuere netop for at hindre smittespredning.

På tidspunktet for kampen blev den italienske region Lombardiet, hvor Atalanta har hjemme, anset for at være et europæiske epicentrum for coronasmitte.

- Den slags handlinger - hvis det er foregået - vil have udsat en hel del mennesker for risiko under rejsen og opholdet i Valencia, oplyser den spanske klub i en udtalelse.

- Man skal huske på, at kampen blev spillet for lukkede døre under strikse sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte mod Covid-19-smitte, netop fordi der var personer til stede fra et område, der allerede var klassificeret som højrisiko.

Søndag fortalte Atalanta-træner Gian Piero Gasperini, at han havde det skidt under opholdet i Spanien.

- Jeg var bange. På kampdagen følge jeg mig syg, om eftermiddagen før kampen blev det værre. Jeg sov også dårligt de to efterfølgende nætter, sagde Gasperini til sportsavisen La Gazzetta dello Sport.

- Hvis man ser på billeder fra kampen, så kan man se, at jeg ikke så godt ud på bænken. Jeg havde ikke feber, men det føltes sådan.

En uge efter kampen annoncerede Valencia, at 35 procent af truppen var blevet smittet med coronavirus.

Atalanta-træner Gian Piero Gasperini forklarer, at han efter udekampen i Valencia gik i selvisolation i tre uger på klubbens træningsanlæg.

Atalanta vandt udekampen mod Valencia med 4-3 og med en samlet 8-4-sejr bookede italienerne en plads i kvartfinalerne i Champions League. På grund af coronakrisen er det uvist, hvornår turneringen kommer i gang igen.