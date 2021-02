AGF sætter foden ned i Højer-saga

Dinamo Zagreb opgiver at møde AGF's ufravigelige krav om 15 mio. kr. for Casper Højer

Dinamo Zagreb kan godt pakke sammen. Casper Højer bliver i AGF.

Det er den klare melding til kroaterne, efter de lige før weekenden kom på banen med et fornyet bud på AGF-backen.

Kroaterne testede De Hvi'es beslutsomhed ved at dykke et godt stykke under den pris, der var på banen i seneste vindue.

I stedet for 11 mio. kr. var Dinamo Zagreb i denne ombæring parat med blot en mio. euro.

Det var tydeligvis et sats for at teste, hvor hårdt corona-pandemien havde ramt AGF økonomisk. Aarhusianerne er imidlertid kommet nogenlunde gennem den svære tid, og kravet for Casper Højer Nielsen forbliver 15 mio. kr. for at snakke overgang.

Den melding er skudt tilbage til Zagreb, som ikke siden er vendt tilbage.

Til gengæld taler kroaternes handlinger et ret klart sprog om deres holdning til AGF's prisskilt.

Klubben har netop landet Marijan Cabraja fra Gorica lige som Daniel Stefulj hentes i Rijeka. Begge spiller i venstre forsvarsside.

Nu bejler de igen til AGF-profil

Kræver kassen for FCK's drømmekøb

AaB opruster med norsk Hull-spiller