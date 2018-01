Bendtner varmt navn i fransk storklub

Samtidig er Rosenborg tæt på at købe angriberen, der kan afløse Nicklas Bendtner

Nicklas Bendtner har utallige gange bedyret, at han bliver i Rosenborg.

Nu kommer han til at svare på spørgsmålet igen.

For mindre end to døgn før transfer-deadline bringer den franske avis L'Equipe den danske bomber i spil omkring Girondins de Bordeaux.

Den franske Ligue 1-klub er ude i en vild angriberjagt op mod vinduets lukning. Tidligere har Martin Braitwaite været i spil, lige som Diafra Sakho og Aleksandar Mitrovic bliver nævnt som emner i klubben.

Rosenborg må imødese at mangle Nicklas Bendtner mindst fem kampe denne sommer, fordi Tippeligaen ikke ligger stille under VM. Samtidig er der klare indikationer på, at den tidligere Rosenborg-angriber Alexander Søderlund er på vej retur fra St. Etienne.

L'Equipe skrev mandag, at Rosenborg er kommet overens med den franske klub om en overgangssum.

Rosenborg ønsker ikke at sælge Nicklas Bendtner, har klubben flere gange fastholdt.

