Brøndby slår til før lukketid: Henter fløj-kanon hjem

Uffe Bech står foran lægetjek i Brøndby, hvor han skal forsøge at genoplive karrieren efter et mislykket ophold i Tyskland

Brøndby slutter transfer-vinduet stærkt af.

Flere kilder bekræfter over for Ekstra Bladet, at fløj-kanonen Uffe Bech er på vej til lægetjek i klubben.

Den tidligere Lyngby- og FC Nordsjælland-profil har voldsomt brug for at genstarte karrieren. Uffe Bech stod midt i sit gennembrud, da han sommeren 2015 skiftede til Hannover 96 for omkring 12 mio. kr.

Der var store forventninger til den lynhurtige angriber kunne få sit gennembrud i det tyske. Men skader kom til at forpurre mange af drømmene for danskeren, og karrieren er i dag på et nulpunkt.

Hannover 96 har meldt ud, at de er parat til at slippe danskeren, der har kontraktudløb næste sommer.

Uffe Bech blev fredag morgen set i Københavns Lufthavn og alt peger på, at han netop nu er til lægetjek på Vestegnen.

Ifølge kilder i Tyskland har Hannover 96 i første omgang aftalt en lejeaftale frem til nytår.

Uffe Bech ligner med sin fart en mulig løsning helt i front efter Teemu Pukki har forladt klubben. Den 25-årige dansker har mange af de samme forcer som finnen.

Ud over det kan hurtigløberen også spille på kanten, og han tilføjer dermed de blå-gule yderligere alsidighed til offensiven.

Brøndby hentede i går Besar Halimi retur til klubben og dermed er offensiven markant styrket op mod lukningen af transfervinduet.

Se også: Uffe Bech meldes tæt på klubskifte

Se også: Dansk fodboldprofil bed mand i armen: Nu er han blevet frikendt

Se også: Brøndby stikker til FC Midtjylland: - Hvor ved klubben det fra?

Bum! Brøndby henter tidligere profil