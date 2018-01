Daley Blind nærmer sig United-exit

Det er ikke blevet til meget spilletid for 27-årige Daley Blind i Manchester United.

Derfor søger forsvarsspilleren nu nye udfordringer, og her skulle AS Roma være interesseret i at hente ham til Serie A. Faktisk er forhandlingerne allerede i gang, erfarer Sky Sports Italia.

Egentlig har hollænderen en klausul, der gør, at Manchester United kan forlænge aftalen med yderligere et år, men den ser ikke ud til at blive aktiveret, eftersom Daley Blind er blevet fravalgt i Jose Mourinhos planer.

Samtidig skal AS Roma også finde en erstatning for Emerson Palmieri, der i går blevet præsenteret som ny spiller for Chelsea.

Ifølge Sky Sports Italia er Daley Blind opsat på at skifte med det samme. I øjeblikket sidder hollænderen dog ude med en skade og har derfor ikke spillet siden den 5. januar 2018. Hvor længe han sidder ude er indtil videre uvist.

