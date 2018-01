Dansk EM-helt skifter til amerikansk fodbold

Forsvarsspilleren fra Danmarks kvindelandshold Theresa Nielsen skifter til amerikansk fodbold.

Onsdag aften oplyser klubben Seattle Reign FC, at den har skrevet kontrakt med danskeren.

Nielsen var blandt hovedfigurerne på landsholdet ved sommerens EM. Her scorede hun blandt andet sejrsmålet, da Danmark slog Tyskland i kvartfinalen.

Seattle Reign FC oplyser ikke vilkår for aftalen, men skriver på sin hjemmeside, at Nielsen fortsat afventer at få visum endeligt på plads.

Træner Vlatko Andonovski glæder sig over tilgangen til 2018-sæsonen.

- Theresa var en af spillerne på min ønskeliste, da jeg takkede ja til jobbet. Hendes evne til at angribe fra backpositionen vil gøre os til et farligere hold, siger træneren.

31-årige Theresa Nielsen har spillet det meste af karrieren i Brøndby, men skiftede i 2017 til norske Vålerenga.