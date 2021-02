Dansk klub i stort scoop

Mike Jensen er tilbage i dansk fodbold.

Den tidligere Brøndby-favorit skifter til HB Køge på en fri transfer, efter at han i december ophævede med APOEL FC.

1. divisionsklubben bekræfter selv handlen og oplyser, at han har fået en kontrakt på tre og et halvt år.

Artiklen fortsætter under billedet ...

HB Køge hev tidligere på aftenen en stor kanin op af hatten, da offentliggjorde Mike Jensen. Foto: HB Køge

- 32-årige Mike Jensen er en kæmpe profil, og en stor spiller med en imponerende karriere i både ind- og udland. Vi har jagtet denne figur, der kan samle holdet og sætte en ny retning både spillemæssigt og kulturelt. Ham har vi fundet nu.

- Vi har gennem de mange samtaler den seneste måned med Mike Jensen fået bekræftet, at han har alt det, vi har søgt: Lederskab, vinderinstinkt og sult. Masser af sult, fortæller HB Køges direktør Per Rud til klubbens hjemmeside og fortsætter:

- Både trænerteamet og jeg kender Mike som en spiller, der arbejder benhårdt og som altid giver sig 100 %. Mike Jensen var i Rosenborg den dominerende spiller i den norske liga. I den cypriotiske storklub APOEL FC spillede han Europa League i efteråret. Det er skønt, at denne øvelse er lykkedes for HB Køge. Vi er helt overbeviste om, at han bliver en stor profil for os og en berigelse for 1. Division.

32-årige Mike Jensen nåede mere end 150 kampe for Brøndby IF, som han forlod til fordel for Rosenborg BK i foråret 2013. Her blev det til næsten 300 kampe.