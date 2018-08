Dansk klub med stor transfer: Henter tidligere Superliga-bomber hjem

Silkeborg satser på at Ronnie Schwartz kan løse klubbens angrebsproblemer

Plaffeministeren er tilbage.

Ronnie Schwartz vender tilbage til dansk fodbold.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er den tidligere Randers FC-topscorer blevet spottet i Silkeborg, og informationer fra Norge peger mod, at Sarpsborg er blevet enige med Superliga-nedrykkerne om en øjeblikkelig overgang.

Ronnie Schwartz slog sit navn fast i Superligaen, da han som 22-årig forlod barndomsklubben AaB for Randers FC.

I Kronjylland blev Ronnie 'Sååårt' et øjeblikkeligt hit og landede to sæsoner i træk øverst på klubbens topscorer-liste, hvilket gav ham tilnavnet 'Plaffeministeren.'

De seneste fire år har Ronnie Schwartz været på en større rundtur i Europa uden for alvor at bide sig fast et sted.

Seneste destination var norske Sarpsborg, hvor det har været svært at lande en fast plads i start-formationen. De problemer bør han ikke få i Silkeborg, hvor de har sukket efter en ægte angriber, siden Nicklas Helenius forlod klubben.

