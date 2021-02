Dansk vrede: - Fuldstændig håbløst

Han har braget kasser ind for de norske mestre fra Bodø/Glimt, og alt tegnede til en transfer, der kunne løfte ham op i en topliga, hvor pengene også ville være i en helt anden kaliber.

Men Kasper Junker fik ikke sit drømmeskifte.

Gardinet blev rullet ned for øjnene af ham, selvom der var bud fra både Italien og Tyrkiet.

Mere præcist kom der bud fra Genoa, der i en sindrig pakke tilbød med omkring 18 mio. med en straksbetaling på kun tre mio, og heller ikke tyrkiske Kayserispor ville lægge meget til at begynde med.

Det vækker vrede i den danske lejr, hvor agenten Christian Bysted taler med store bogstaver.

Han mener, at den norske klub har brudt sin aftale.

- To klubber har henvendt sig til klubben og flere til mig. Der har været bud i dag, som har været mere end det, Kasper har fået besked på skulle være nok. Men Glimt har valgt at presse, presse og presse, til der ikke er nok tid. Det er fuldstændig håbløst. Og så er klubberne gået videre til næste mand på listen, siger Bysted til TV2 i Norge.

Efter bud i sommer, blev den tidligere AGF- og Horsens-angriber ifølge agenten lovet, at han skulle sælges til vinter, men det løfte kunne de ikke opfylde.

Bysted mener, at de 'har solgt ham en drøm'.

Kasper Junker og Philip Zinckernagel - kun sidstnævnte dansker fik lov at skifte. Foto: Mats Torbergsen/Ritzau Scanpix

Klubbens direktør Frode Thomassen svarer igen.

- Vi er en klub, som står sammen, og hvor der altid er flere, der er med til at vurdere i sådan nogle sager. Vi, der arbejder i klubben, har et særlig ansvar for at forvalte værdierne på en forsvarlig og god måde og dermed også vurdere risikobilledet i forhold til økonomien samt at sikre, at vi optræder på en etisk forsvarlig måde, skriver han til VG.

- I tillæg til ovennævnte tror jeg også, at de fleste vil observere, at loyaliteten over for egen klub og de aftaler, som er gældende, er næsten direkte fraværende i dette tilfælde.

Målet på San Siro fejres. Men det fik ikke Kasper Junker afsted i denne omgang. Foto: Daniele Mascolo/Ritzau Scanpix

Junker har scoret 27 liga-kasser i denne sæson, hvilket er mere end nogen anden i Europa, og han gjorde i den grad opmærksom på sig selv, da han åbnede scoringen på San Siro, da Bodø/Glimt mødte mægtige AC Milan i kvalifikationen til Europa League.

Trods nederlaget fik skeptikerne altså bevis for, at der rendte en kvalitetsangriber rundt oppe i Norge. Og det gør han så stadig i næste sæson - til stor skuffelse for ham selv.

