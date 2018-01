Dansker skifter til belgisk storklub

Den danske midterforsvarer Alexander Scholz skifter arbejdsgiver, men bliver i den bedste belgiske fodboldliga.

Således meddeler storklubben og ligaens førerhold, Club Brugge, at den har hentet Scholz hos ligakonkurrenten Standard Liege.

Kontrakten strækker sig frem til sommeren 2021.

25-årige Scholz kom til Standard Liege i 2015 efter at have tilbragt tre år hos Lokeren i Belgien.

Her blev han den store helt, da han i 2014 blev matchvinder i den belgiske pokalfinale.

I Danmark har han som senior kun optrådt for Vejle i perioden fra 2010 til 2012.

Midterforsvareren er noteret for 18 U-landskampe for Danmark, heraf 14 for U21-landsholdet.

Club Brugge fører den belgiske liga i suveræn stil med 11 point til den nærmeste konkurrent, Charleroi.

