Det lysner i AGF: Løser keeper-dilemma

Fornavnet er Roman, men umiddelbart bliver hans ophold i AGF kun udset til at blive en novelle.

AGF har nemlig valgt en kortsigtet løsning på målmands-dilemmaet, efter Aleksandar Jovanovic tidligere på ugen blev solgt til Huesca i La Liga.

Hullet efter keepersalget bliver lukket af ukrainske Roman Mysak.

Den 26- årige målmand hentes i Olimpik Donetsk, hvor han har stået i skyggen af det 21-årige stortalent Volodimir Krynskij.

Roman Mysak kommer med flere sæsoners erfaring som førstemålmand i Karpaty Lviv.

Den kortvarige aftale indikerer også, at AGF satser på, at Oscar Whalley kan træde ind og etablere sig som førstekeeper for De Hvide.

- Med tilgangen af Óscar Whalley udviste vi rettidigt omhu, og vi er helt trygge ved, at han umiddelbart kan tage over efter Jovanović. Men på den korte bane manglede vi en målmand mere, og nu har vi så mulighed for at se en dygtig målmand mere an her i Aarhus i skikkelse af Roman. Hvis det udvikler sig, som alle parter håber, kan vi altid se på om hans aftale skal forlænges, men for nu passer det alle godt, at aftalen er forholdsvis kort, siger sportschef Peter Christiansen i en pressemeddelelse.

Med målmandsposten løst, så venter kun aftenens helt store spørgsmål omkring angriberen Kasper Junker, som alt tyder på ender i AC Horsens, hvis AGF kan finde den rigtige spiller til at erstatte ham.

