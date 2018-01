Duncan klar for ny klub: 'Det var bestemt ikke nemt'

Fodboldspilleren Morten "Duncan" Rasmussen skifter fra AGF til polske Pogon Szczecin på en halvandet år lang kontrakt.

Det meddeler den polske klub på sin hjemmeside.

- Det var bestemt ikke nemt at færdiggøre denne handel, siger sportsdirektør Maciej Stolarczyk til klubbens hjemmeside.

- Heldigvis kan vi i dag allerede bekræfte, at Duncan er vores spiller. I Pogon har bi brug for en angriber med sådan et ry og historik, siger sportsdirektøren.

Morten Duncan Rasmussen har forladt AGF og har skrevet under med Pogon Szczecin. Foto: Pogon Szczecin

- Vi håber, at næste kapitel af Rasmussens karriere vil blive skrevet i Szczecin, så han kan hjælpe Pogon med at opnå de bedst mulige resultater. Vi håber også, at de unge angribere i klubben vil drage fordel af Duncans færdigheder og erfaring, siger sportsdirektøren.

Angriberen, som med 145 mål er den mest scorende nogensinde i Alka Superligaens historie, bestod tirsdag lægetjekket hos Pogon Szczecin.

Klubben er sidst i den polske liga med 17 point for 21 kampe.

I januar 2016 - ti år efter at han havde forladt AGF - blev "Duncan" præsenteret som spiller i den aarhusianske klub.

Her havde han forventet at slutte sin karriere, men nu stikker han som 32-årig igen til udlandet.

Ekstra Bladet har tidligere forklaret, hvordan AGF skal bruge lønkronerne fra Duncan til at hente bestemte nye spillere.

Hos AGF bekræfter man også skiftet.

- "Duncan" har fået mulighed for et sidste udenlandseventyr, som vi ikke vil stå i vejen form, indleder sportschef i AGF, Peter Christiansen.

- Det er ingen hemmelighed, at Duncan ikke havde udsigter til at spille så meget, som han tidligere har gjort, hvad der naturligvis ikke er tilfredsstillende for en ambitiøs angriber som ham. Så sammenholdt med hans ønske om at komme ud en måske sidste gang, er det her den bedste løsning for alle parter, uddyber sportschefen.

